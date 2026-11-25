В результате атаки РФ в ночь на 25 ноября было повреждено здание отеля-общежития Национальной киностудии художественных фильмов имени Александра Довженко.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию пресс-службы киностудии в Facebook.

Что известно о последствиях вражеской атаки

Гражданам рассказали, что сегодня ночью (25 ноября) возле отеля-общежития киностудии имени Александра Довженко произошло "падение шахида".

В результате этого - взрывной волной - были выбиты все окна здания.

"С 1 по 9 этажи", - уточнили в пресс-службе киностудии и поделились соответствующими кадрами с места события.

Подчеркивается, что никто из жителей отеля-общежития не пострадал.

Уточняется, что в этом помещении (расположенном в Киеве) проживают:

ветераны;

бывшие работники киностудии;

деятели культуры.

"Сейчас документируем убытки и собственными силами пытаемся оказать помощь жителям общежития", - подытожили в пресс-службе киностудии.

Последствия предыдущих атак РФ

Национальная киностудия художественных фильмов имени Александра Довженко (одна из старейших в Украине) уже неоднократно сообщала о повреждениях и потере имущества на фоне российских атак.

Так, в июне была уничтожена самая большая и старейшая коллекция костюмов страны.

В конце сентября сообщалось, что в Шевченковском районе столицы на территории киностудии вспыхнул пожар (инцидент произошел на фоне очередной воздушной атаки РФ).

7 октября от массированной ракетной атаки пострадал трехпавильонный корпус киностудии.