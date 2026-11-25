Атака РФ повредила отель-общежитие киностудии Довженко в Киеве (фото, видео)
В результате атаки РФ в ночь на 25 ноября было повреждено здание отеля-общежития Национальной киностудии художественных фильмов имени Александра Довженко.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию пресс-службы киностудии в Facebook.
Что известно о последствиях вражеской атаки
Гражданам рассказали, что сегодня ночью (25 ноября) возле отеля-общежития киностудии имени Александра Довженко произошло "падение шахида".
В результате этого - взрывной волной - были выбиты все окна здания.
"С 1 по 9 этажи", - уточнили в пресс-службе киностудии и поделились соответствующими кадрами с места события.
Подчеркивается, что никто из жителей отеля-общежития не пострадал.
Уточняется, что в этом помещении (расположенном в Киеве) проживают:
- ветераны;
- бывшие работники киностудии;
- деятели культуры.
"Сейчас документируем убытки и собственными силами пытаемся оказать помощь жителям общежития", - подытожили в пресс-службе киностудии.
Последствия предыдущих атак РФ
Национальная киностудия художественных фильмов имени Александра Довженко (одна из старейших в Украине) уже неоднократно сообщала о повреждениях и потере имущества на фоне российских атак.
Так, в июне была уничтожена самая большая и старейшая коллекция костюмов страны.
В конце сентября сообщалось, что в Шевченковском районе столицы на территории киностудии вспыхнул пожар (инцидент произошел на фоне очередной воздушной атаки РФ).
7 октября от массированной ракетной атаки пострадал трехпавильонный корпус киностудии.
Напомним, в ночь на 25 ноября РФ атаковала Украину более чем сотней беспилотников разных типов.
В столице в результате российского обстрела был поврежден Шевченковский райсуд.
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