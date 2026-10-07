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Киностудия Довженко в Киеве снова пострадала из-за атаки РФ

10:26 07.10.2026 Ср
2 мин
aimg Татьяна Степанова
Киностудия Довженко в Киеве снова пострадала из-за атаки РФ Фото: Киностудия Довженко в Киеве снова пострадала из-за атаки РФ (facebook.com/dovzhenkofilmstudios)
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Национальная киностудия имени Александра Довженко в Киеве снова пострадала в результате российских обстрелов ночью 7 октября.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook киностудии.

"Снова тяжелая ночь и утро плохих новостей. От массированной ракетной атаки пострадал трехпавильонный корпус киностудии", - говорится в сообщении.

Отмечается, что погибших в результате вражеской атаки нет. На месте работают спасатели, полиция и экстренная медицинская помощь.

Напомним, в июне Россия атаковала Национальную киностудию имени Александра Довженко в Киеве - одну из старейших киностудий Украины. Тогда была уничтожена самая старая коллекция костюмов страны.

Также 30 сентября сообщалось, что в Шевченковском районе столицы на территории киностудии имени Александра Довженко вспыхнул пожар.

Инцидент произошел на фоне очередной воздушной атаки РФ.

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