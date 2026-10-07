Фото: Киностудия Довженко в Киеве снова пострадала из-за атаки РФ (facebook.com/dovzhenkofilmstudios)

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Национальная киностудия имени Александра Довженко в Киеве снова пострадала в результате российских обстрелов ночью 7 октября.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook киностудии.

"Снова тяжелая ночь и утро плохих новостей. От массированной ракетной атаки пострадал трехпавильонный корпус киностудии", - говорится в сообщении. Отмечается, что погибших в результате вражеской атаки нет. На месте работают спасатели, полиция и экстренная медицинская помощь. https://www.facebook.com/dovzhenkofilmstudios/posts/%D0%B7%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%83-%D0%B2%D0%B0%D0%B6%D0%BA%D0%B0-%D0%BD%D1%96%D1%87-%D1%82%D0%B0-%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%BA-%D0%BF%D0%BE%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%85-%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B2%D1%96%D0%B4-%D0%BC%D0%B0%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D1%97-%D1%80%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%97-%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BA%D0%B8-%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B4%D0%B0%D0%B2-%D1%82%D1%80/122224335032433362/