В Киеве три человека получили ранения в результате попадания российского дрона во двор 16-этажки вечером 24 ноября. Полиция опубликовала фото последствий атаки на Шевченковский район.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу полиции Киева.

В Шевченковском районе после попадания дрона во двор возник пожар на первом и втором этажах 16-этажного жилого дома.

Напомним, вечером 24 ноября после атаки РФ в Шевченковском районе Киева вспыхнул пожар в 16-этажке и ее дворе. Тогда городской голова Киева Виталий Кличко сообщал о двух пострадавших, которым оказали помощь на месте.

В тот же день российские дроны атаковали и Голосеевский район столицы. Спасатели ликвидировали пожары после удара по нежилому зданию. В результате той атаки погибших и пострадавших не было.