На киностудии Довженко в Киеве вспыхнул пожар

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на КГГА .

На место происшествия уже направляются подразделения спасательных служб по ликвидации пожара.

По предварительной информации местных властей, возгорание возникло в одном из павильонов киностудии. Там горят аккумуляторы.

Напомним, что с утра 30 сентября жители столицы массово жаловались на густой туман и запах дыма в воздухе. В ГСЧС объяснили, что причиной смога стали неблагоприятные метеорологические условия, из-за которых накапливаются вредные примеси.

Кроме того, ухудшение качества воздуха привели к пожарам, вспыхнувшим в городе после очередных вражеских атак. В частности, в ночь на 30 сентября РФ атаковала Киев баллистикой и дронами, в результате чего возникли пожары в четырех районах города и погибли две женщины.

Также вечером 29 сентября российский дрон попал в нежилую застройку в Подольском районе столицы, где после удара вспыхнул пожар.