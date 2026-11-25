Есть попадания на 18 локациях: как ПВО отражала ночную атаку РФ
В ночь на 25 ноября Россия атаковала Украину более 100 беспилотников разных типов. Силы противовоздушной обороны обезвредили большинство вражеских целей, однако зафиксировано немало попаданий.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет ВС ВСУ.
По данным военных, с 18:00 24 ноября противник запустил 112 ударных беспилотников типа Shahed, в том числе 66 реактивных, дронов "Гербера" и беспилотников-имитаторов "Пародия".
Запуски осуществлялись с направлений Орел, Миллерово, Курск, Шаталово, Приморско-Ахтарск (РФ), а также с временно оккупированного Донецка и Гвардейского в Крыму.
Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения радиоэлектронной борьбы (РЭБ) и беспилотных систем, а также мобильные огневые группы Сил обороны Украины.
По предварительным данным, по состоянию на 08:00 противовоздушная оборона уничтожила и подавила 88 вражеских беспилотников типа Shahed (47 из них - реактивные), "Гербера" и БПЛА других типов.
В то же время зафиксированы попадания вражеских дронов на 18 локациях. Еще на 13 локациях упали обломки сбитых беспилотников.
Воздушные силы предупреждают, что воздушная атака противника продолжается. В воздушном пространстве Украины остаются несколько российских дронов.
Кстати, раньше мы рассказывали, что Украина и Норвегия создали новый комплекс ПВО Desna.
Также стало известно, что глава Минобороны США до сих пор не согласовал предоставление Украине 48 ракет для Patriot.
На фоне последних событий еврокомиссар по обороне и космосу Андрюс Кубилюс призвал страны ЕС передать Украине ракеты Patriot из своих запасов.