В Киеве в результате российских обстрелов 24 ноября получило повреждения здание Шевченковского районного суда. Соответствующие службы ликвидируют последствия атаки и устанавливают масштаб разрушений.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Шевченковский районный суд Киева.

В суде отметили, что принимают необходимые меры, чтобы не допустить остановки осуществления правосудия и обеспечить надлежащее функционирование учреждения.

В то же время, участников судебных процессов и посетителей предупредили о возможных временных неудобствах и попросили с пониманием отнестись к ситуации.

Если в организации работы суда произойдут изменения, об этом сообщат на его официальном вебсайте.

Пока информации о масштабе повреждений здания и возможных изменениях в графике работы суда нет.