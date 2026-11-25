В Киеве в результате российского обстрела поврежден Шевченковский райсуд
В Киеве в результате российских обстрелов 24 ноября получило повреждения здание Шевченковского районного суда. Соответствующие службы ликвидируют последствия атаки и устанавливают масштаб разрушений.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Шевченковский районный суд Киева.
В суде отметили, что принимают необходимые меры, чтобы не допустить остановки осуществления правосудия и обеспечить надлежащее функционирование учреждения.
В то же время, участников судебных процессов и посетителей предупредили о возможных временных неудобствах и попросили с пониманием отнестись к ситуации.
Если в организации работы суда произойдут изменения, об этом сообщат на его официальном вебсайте.
Пока информации о масштабе повреждений здания и возможных изменениях в графике работы суда нет.
Ранее РБК-Украина сообщало, что вечером 24 ноября российский беспилотник поцелил во двор 16-этажного жилого дома в Шевченковском районе Киева. В результате удара возник пожар на первом и втором этажах многоэтажки.
Сначала было известно о двух пострадавших, которым медики оказали помощь на месте. Впоследствии полиция сообщила о трех раненых. Также повреждения получили соседние жилые дома, детский сад, офисное помещение, гостиница и автомобили.