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Россияне нанесли комбинированный удар по Киевской области: повреждены дома и авто, есть раненая

Вторник 17 июня 2025 10:26
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Россияне нанесли комбинированный удар по Киевской области: повреждены дома и авто, есть раненая Фото: россияне нанесли комбинированный удар по Киевской области (t.me/Mykola_Kalashnyk)
Автор: Константин Широкун

Российская армия в ночь с 16 на 17 июня атаковала общины Киевской области с использованием ударных дронов и ракет различных типов. Известно об одной пострадавшей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Киевской ОГА Николая Калашника.

"Целенаправленный террор россиян против мирного гражданского населения. Киевщина была массированно атакована БпЛА и ракетами различных типов. Воздушная тревога продолжалась всю ночь. В регионе работали силы ПВО. Есть сбитые вражеские цели", - отметил Калашник.

По его словам, во время атаки россияне ранили 55-летнюю женщину в Вышгородском районе. У нее резаная рана плеча. Вся необходимая медицинская помощь была оказана на месте. Также поврежден частный дом, в нем выбиты окна.

"Также частный дом, два автомобиля и хозяйственные постройки повреждены в Фастовском районе. В Броварском районе ликвидирован пожар хозяйственной постройки на территории предприятия. Поврежден частный дом. В Обуховском районе повреждены два частных дома и хозяйственные постройки", - добавил он.

По словам руководителя Киевской ОГА, всем пострадавшим, чье имущество было повреждено, будет оказана необходимая помощь.

Удар РФ по Украине ночью 17 июня

Напомним, в Киеве и ряде регионов Украины в ночь на 17 июня в течение нескольких часов раздавались взрывы. Оккупанты использовали для атаки крылатые ракеты, баллистику и ударные беспилотники. Количество пострадавших в результате вражеского удара постепенно увеличивалось.

Начальник КГВА Тимур Ткаченко рассказал, что согласно последним данным, в Киеве известно о 14 погибших в результате удара россиян.

Все подробности о последствиях вражеского удара по столице - читайте в материале РБК-Украина.

Кроме того, о последствиях вражеских ударов сообщали в Черниговской и Киевской областях.

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