RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Встреча Зеленского и Путина Мирные переговоры Война в Украине

Атака на Польшу: глава МИД Словакии хочет верить, что дроны "предназначались" для Украины

Фото: Юрай Бланар, глава МИД Словакии (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Министр иностранных дел Словакии Юрай Бланар хочет верить, что дроны, которые упали в Польше, должны были оказаться в Украине.

Как передает РБК-Украина, заявление Бланара приводит TASR.

"Мы выражаем нашу абсолютную солидарность и одновременно поддерживаем консультации, которые Польша инициировала в рамках четвертой статьи НАТО", - отметил Бланар. 

Он также призвал к мирным переговорам между Россией и Украиной. По его словам, конфликт между двумя странами не имеет военного решения, а только дипломатическое. 

"Хочу верить, что дроны, которые проникли на территорию Польши, были не для атаки на Польшу, а должны были оказаться на территории Украины", - цинично заявил министр. 

В свою очередь министр внутренних дел Матуш Шутай Эшток в контексте атаки на Польшу вспомнил случай, когда была информация о падении на польской территории российской ракеты, но позже выяснилось, что это якобы была украинская ракета. 

К слову премьер Словакии Роберт Фицо уже потребовал выяснить, "кто управлял дронами", которые залетели в Польшу. 

Атака дронов на Польшу

Напомним, в ночь на 10 сентября в воздушное пространство Польши вторглись российские дроны.

Премьер Дональд Туск рассказал, что всего дронов было 19 и большинство из них летело с территории Беларуси.

В Министерстве внутренних дел Польши отметили, что обломки российских беспилотников нашли в 11 населенных пунктах.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская ФедерацияПольшаВойна в УкраинеДрониАтака дронов