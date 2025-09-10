Атака на Польшу: глава МИД Словакии хочет верить, что дроны "предназначались" для Украины

Министр иностранных дел Словакии Юрай Бланар хочет верить, что дроны, которые упали в Польше, должны были оказаться в Украине.
Как передает РБК-Украина, заявление Бланара приводит TASR.
"Мы выражаем нашу абсолютную солидарность и одновременно поддерживаем консультации, которые Польша инициировала в рамках четвертой статьи НАТО", - отметил Бланар.
Он также призвал к мирным переговорам между Россией и Украиной. По его словам, конфликт между двумя странами не имеет военного решения, а только дипломатическое.
"Хочу верить, что дроны, которые проникли на территорию Польши, были не для атаки на Польшу, а должны были оказаться на территории Украины", - цинично заявил министр.
В свою очередь министр внутренних дел Матуш Шутай Эшток в контексте атаки на Польшу вспомнил случай, когда была информация о падении на польской территории российской ракеты, но позже выяснилось, что это якобы была украинская ракета.
К слову премьер Словакии Роберт Фицо уже потребовал выяснить, "кто управлял дронами", которые залетели в Польшу.
Напомним, в ночь на 10 сентября в воздушное пространство Польши вторглись российские дроны.
Премьер Дональд Туск рассказал, что всего дронов было 19 и большинство из них летело с территории Беларуси.
В Министерстве внутренних дел Польши отметили, что обломки российских беспилотников нашли в 11 населенных пунктах.