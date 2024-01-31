США уже направили украинским военным бомбы GLSDB, - Нуланд

Американские бомбы GLSDB уже направляются на фронт для использования украинскими военными. Это происходит в рамках помощи от США.

Как сообщает корреспондент РБК-Украина , об этом заместитель государственного секретаря США Виктория Нуланд заявила на брифинге в Киеве.

Она напомнила, что с начала полномасштабного вторжения россиян украинским защитникам удалось деоккупировать 50% территорий, которые пытался захватить агрессор. Также значительный ущерб был нанесен сухопутным войскам РФ и Черноморскому флоту РФ. Это привело к росту украинской экономики от 4% до 5%, чему "страны мира должны позавидовать".

Также Нуланд подчеркнула, что США продолжают передавать Украине помощь в сфере безопасности.

"Это включает в себя новые инвестиции и новые системы вооружения, такие как легкие бомбы малого диаметра (Ground Launched Small Diameter Bomb, GLSDB - ред.), которые направляются на фронт, а также поддержку восстановления оборонно-промышленной базы Украины и нашей собственной, чтобы гарантировать, что мы можем продолжать бороться с теми, кто хочет украсть свободу", - отметила Нуланд.

Заместитель госсекретаря рассказала, что в Киеве она общалась о климате для международных инвестиций и продолжении развития украинских институций, что необходимо для борьбы с коррупцией и теневой экономикой.

Бомбы GLSDB

Напомним, еще вчера, 30 января, Politico сообщало о том, что сегодня украинские военные могут получить бомбы GLSDB. Их можно применять с помощью реактивных систем залпового огня HIMARS. Дальность огня - 150 километров.

При этом в министерстве обороны США подтвердили намерения о таких поставках, но не назвали точных сроков передачи.