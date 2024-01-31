Экс-глава Верховного суда Князев вышел из СИЗО, - источники

Экс-глава Верховного суда Всеволод Князев сегодня, 31 января, вышел из СИЗО, после того, как был внесен залог.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на собственные источники.

Сегодня стало известно, что бывший глава Верховного Суда Князев вышел из СИЗО. Это произошло незадолго после того, как за него внесли залог, который вчера был уменьшен до суммы в 18,168 млн гривен.

На подозреваемого также наложили определенные обязательства, в частности:

носить электронный браслет,

не покидать Киев без разрешения правоохранителей и суда,

сдать свой загранпаспорт и документы для выезда.

Реакция ВСП

Высший совет правосудия сообщил, что сейчас решает вопрос о временном отстранении судьи от правосудия.

"Отмечаем, что ВСП не наделен полномочиями самостоятельно инициировать вопрос об отстранении судьи от осуществления правосудия. Если соответствующее ходатайство поступит от компетентных органов, оно будет рассмотрено в предусмотренные законом сроки", - сообщили в совете.

Дело Князева

Напомним, что бывший глава Верховного Суда Князев стал самым высокопоставленным задержанным судьей в истории Украины. Его подозревают в получении взятки на сумму 2,7 млн долларов.

Князева отправили под стражу в мае 2023 года. И за это время его залог уменьшался в 7 раз. В последний раз – 30 января, когда суд постановил уменьшить размер залога с 20 млн гривен до 18,168 млн гривен.

Подробно о деле Князева можете читать в материале РБК-Украина.

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