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Страны ЕС уже заложили 21 млрд евро на военную помощь Украине в 2024 году, - Боррель

Брюссель, Среда 31 января 2024 18:35
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Страны ЕС уже заложили 21 млрд евро на военную помощь Украине в 2024 году, - Боррель Фото: Жозеп Боррель, глава дипломатии ЕС (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Иван Носальский

Европейский союз и страны-члены уже предусмотрели 21 миллиард евро на военную поддержку Украины в этом году.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на брифинг главы дипломатии Евросоюза Жозепа Борреля по итогам встречи министров обороны стран ЕС.

Он напомнил, что страны-члены ЕС и европейские институты передали Украине военное оборудование стоимостью 28 миллиардов евро.

При этом, по словам Борреля, на встрече министров обороны поднимался вопрос обязательств насчет дальнейшей помощи Украине в 2024 году.

"Согласно списку, предоставленному государствами-членами, речь идет о 21 млрд евро на военную поддержку Украины, заложенных в бюджеты на 2024 год", - рассказал он.

Глава дипломатии ЕС уточнил, что 21 млрд евро - это минимум, поскольку еще не все страны предоставили данные о планах помощи Украине на этот год.

"Но речь идет о 21 миллиарде на этот год по сравнению с 28 миллиардами в предыдущие два года", - добавил Боррель.

Призыв Шольца

Напомним, ранее канцлер Германии Олаф Шольц призвал страны Европы увеличить помощь Украине в 2024 году.

Глава немецкого правительства отмечал, что помощь Украине от Европы "не может зависеть только от Германии".

Стоит заметить, что Германия в 2024 году планирует потратить 8 млрд евро на помощь Украине.

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