Атака дронов на Москву и Киев и удорожание электроэнергии с июня: новости за 30 мая

Война России против Украины: последние новости

В Украине вырастет тариф на электроэнергию

В Украине с 1 июня повысят тариф на электроэнергию для населения в связи с тем, что стране необходимы средства для восстановления инфраструктуры после российских обстрелов.

Министр энергетики Герман Галущенко в срочном порядке внес на рассмотрение Кабмина постановление о повышении тарифа на электроэнергию для населения.

Суммы платежек украинцев ориентировочно вырастут на 250 гривен после повышения тарифов на электроэнергию с 1 июня. Это нужно для восстановления энергосистемы.

Россия в очередной раз запустила дроны по Киеву

Ночью, 30 мая, в части областей была объявлена масштабная воздушная тревога. Также сообщалось о работе противовоздушной обороны, а мониторинговые группы писали о вражеских ударных беспилотниках.

Позже в Киеве слышны звуки взрывов, а по данным мэра города Виталия Кличко - в городе падали обломки беспилотников.

Экстренные службы выезжали на вызовы в Подольский, Печерский, Дарницкий, Голосеевский, Святошинский и Днепровский районы. Также известно о пострадавших и погибшем.

В воздушном пространстве Киева во время очередной вражеской атаки беспилотников силы противовоздушной обороны сбили более 20 целей. В результате падения обломков в разных районах города есть разрушения, пожары, а также пострадавшие и жертва.

Также Россия в ночь на 30 мая атаковала Украину, выпустив 31 дрон-камикадзе. Силы ПВО сбили почти все вражеские беспилотники.

Москва подверглась атаке дронов

В Москве (РФ) раздались взрывы утром 30 мая, и сообщают об атаке беспилотников на город. В российской столице работает ПВО. Появляются данные о пострадавших и эвакуированных из поврежденных домов.

В атаке на Москву участвовали 32 дрона, якобы 19 из них удалось сбить, а три попали в жилые дома. В Минобороны РФ "потеряли" 24 дрона, браво заявив об атаке всего 8 БПЛА.

В Офисе президента отреагировали на атаку дронов на Москву во вторник, 30 мая. Там заявили, что русские дроны хотят вернуться к своим создателям.

В эпицентре атаки дронов на Москву и область оказались имения путинской элиты. Беспилотники упали недалеко от резиденции самого диктатора Владимира Путина, а также у здания министра обороны РФ Сергея Шойгу.

Американский генерал назвал условие победы Украины

Американский генерал-майор в отставке Дэвид Болдвин заявил, что Украина достигнет освобождения всех своих территорий, захваченных Россией с 2014 года. Восстановление границ было бы верно с моральной точки зрения.

В Киеве и ряде городов Украины исчез свет

В Киеве, а также в других городах страны жители сообщают об отсутствии света. Специалисты сообщают о ремонтных работах и обещают быстро вернуть электроэнергию потребителям.

В центре Киева частично исчез свет. Причиной этого является авария на электросетях. Аварийное отключение произошло в 12.28. Энергетики выехали на место аварии и заживили 33 обесточенных дома от резервных источников.

Массовые отключения света по Украине, сегодня, 30 мая, произошли из-за срабатывания автоматики на энергетической инфраструктуре. Причину понижения частоты еще выясняют.

В Министерстве энергетики Молдовы сообщили, что утром 30 мая произошло аварийное отключение в результате проведения работ на линии высокого напряжения Исакча – Вулканешты. Линию намерены восстановить до конца дня.

Украина вернула тела 79 погибших бойцов

Между Украиной и Россией прошла очередная передача военных тел во вторник, 30 мая. В Украину вернули 79 погибших военных.

Известно, что тела погибших были переданы с временно оккупированных территорий Украины. Их передадут родным для должного захоронения.