Не только Залужный и Сырский. Россия объявила в розыск еще одного генерала ВСУ
Российские правоохранители решили объявить в розыск командующего Объединенными Силами ВСУ, генерал-лейтенанта Сергея Наева.
Об этом свидетельствуют данные МВД РФ, сообщает РБК-Украина со ссылкой на ТАСС.
Согласно информации ведомства страны-агрессора, Наев объявлен в розыск по статье Уголовного кодекса РФ. При этом по какой именно - не уточняется.
Розыск украинских генералов в России
Напомним, сегодня, 30 мая, Россия начала объявлять в розыск представителей военного командования Украины. В список МВД РФ внесли главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного. Примечательно, что роспропаганда еще несколько дней назад активно распространяла информацию о его тяжелом ранении.
Также в розыск правоохранители страны-агрессора объявили командующего Сухопутными войсками ВСУ Александра Сырского.
Такие шаги РФ предпринимает на фоне массовой атаки дронов на Москву, в которой Кремль обвиняет Украину. При этом официальные представители нашей страны опровергают обвинения.
Более детально об атаке можете узнать в материале РБК-Украина.
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