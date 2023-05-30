В Киеве и ряде городов Украины пропал свет: что произошло

В Киеве, а также в других городах страны жители сообщают об отсутствии света. Специалисты сообщают о ремонтных работах и обещают быстро вернуть электроэнергию потребителям.

Что известно об отключении света в Украине и в каких городах его фиксируют - собрало РБК-Украина в материале.

Киев

В столице проблемы со светом фиксируют в Шевченковском, Соломенском, Святошинском, Голосеевском, Оболонском, Дарницком районах.

В ДТЭК уже сообщили о ремонтных работах в центре города.

"Наши энергетики возобновляют электроснабжение 15 домов улиц Институтской, Грушевского, Мазепы, Липской и П.Орлика. Аварийное отключение произошло в 12:28. Специалисты оперативно выехали на место аварии и сразу заживили 33 обесточенных дома", - сообщили в пресс-службе.

По данным энергетиков, еще 15 домов остаются обесточенными, их должны переключить в альтернативные источники до 14:30.

После резервного переключения специалисты приступят к ремонту основного оборудования, чтобы обеспечить надежную схему электроснабжения домов.

Между тем, в Киеве уже наблюдаются проблемы с движением электротранспорта.

По данным "Киевпасстранс":

задерживается движение трамваев №1, 3, 14, 15 по ул. Героев Севастополя,

задерживается движение троллейбусов №22, 27, 30, 42д по ул.О.Довженко.

Причиной называют аварийное отключение со стороны "Укрэнерго".

Харьков

В некоторых районах Харькова и области исчез свет. Проблемы со светом есть в Слободском и Салтовском районе.

Как пояснили в "Харьковоблэнерго", временные отключения связаны со срабатыванием защитной автоматики.

"Отключения не связаны с состоянием и работоспособностью электрических сетей облэнерго", - сообщила пресс-секретарь предприятия Марина Шевченко.

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