ua ru
Вт, 30 мая News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Зеленский обсудил с Шольцем усиление украинской ПВО

Новина українською →
Вторник 30 мая 2023 17:00
Зеленский обсудил с Шольцем усиление украинской ПВО Фото: президент Украины Владимир Зеленский и канцлер Германии Олаф Шольц (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Браславский

Президент Украины Владимир Зеленский во вторник, 30 мая, провел разговор с канцлером Германии Олафом Шольцом.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Украины в Twitter.

"У меня был предметный телефонный разговор с канцлером Шольцом. Я поблагодарил его за реализацию мощного оборонного пакета стоимостью 3 миллиарда евро", - говорится в сообщении.

Лидеры стран обсудили реализацию договоренностей, достигнутых во время недавнего визита Зеленского в Германию, и дальнейшее укрепление обороноспособности Украины, в частности ПВО.

"Мы согласовали наши позиции накануне предстоящих международных мероприятий", - добавил Зеленский.

Помощь от Германии

Недавно министр обороны Германии Борис Писториус подтвердил выделение Украине крупнейшего пакета военной помощи на сумму более 2,7 млрд евро.

Более подробно о новом пакете помощи и какое оружие получит Украина - читайте в материале РБК-Украина.

Украина получит больше систем противовоздушной обороны IRIS-T от Германии. В пятницу, 26 мая, там подписали дополнительные контракты на поставки.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Владимир Зеленский ПВО Война в Украине
NEWS
В Украине вырастет тариф на электроэнергию. Кабмин утвердил новую цену
В Украине вырастет тариф на электроэнергию. Кабмин утвердил новую цену
DAILY
Олигархи Фридман и Авен могут остаться без Сенс Банка. Все претензии – в Кремль
Виктория Руденкоспециально для РБК-Украина Олигархи Фридман и Авен могут остаться без Сенс Банка. Все претензии – в Кремль