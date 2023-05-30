Россия выпустила по Украине 31 дрон, почти все "Шахеды" сбили

Россия в ночь на 30 мая атаковала Украину, выпустив 31 дрон-камикадзе. Силы ПВО сбили почти все вражеские беспилотники.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Воздушные Силы ВСУ.

Российские оккупанты атаковали Украину с северного и южного направлений. Россияне выпустили 31 дрон иранского производства типа Shahed-136/131.

Силы и средства Воздушных Сил во взаимодействии с другими подразделениями сбили 29 дронов. Почти все "Шахеды" ликвидировали на подступах столицы и в небе над Киевом.

Также глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак сообщил, что над регионом также был сбит один российский дрон. Вероятно, это был иранский "Шахед".

Ночная атака дронов

После полуночи в Киеве и ряде других областей объявили воздушную тревогу. Позже власти сообщили, что Россия снова атакует столицу дронами, а взрывы в городе - это работа ПВО. Эта атака стала 17-й с начала мая.

Обломки сбитых дронов упали в Голосеевском, Печерском, Дарницком, Днепровском, Подольском и Святошинском районах Киева.

В Голосеевском районе обломки рухнули на крышу многоэтажки. В результате вспыхнул пожар. Предварительно известно об одной жертве и троих раненых.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.