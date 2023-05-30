В Украине - воздушные тревоги в ряде областей, работает ПВО

Воздушные тревоги были объявлены в ряде областей в ночь на вторник, 30 мая. Также сообщается о работе противовоздушной обороны, а мониторинговые группы пишут о вражеских ударных беспилотниках.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на карту воздушных тревог.

Сигналы о воздушной тревоге стали звучать ночью сначала на юге страны, а после - в центральных, раде восточных и северных областях. Позже в ряде регионов последовали отмены.

По состоянию на 01:58 тревога объявлена в:

Киевской области,

Кировоградской области,

Черниговской области,

Донецкой области,

Черкасской области,

Днепропетровской области.

В областных военных администрациях призывают жителей указанных областей оставаться в укрытиях и соблюдать правила информационной тишины.

Тревога в Киеве

Около 02:05 воздушная тревога также была объявлена и в столице

"В столице объявлена воздушная тревога! Направляйтесь к укрытию!" - говорится в объявлении в Telegram-канале Киевской городской военной администрации.

Карта воздушных тревог (фото: t.me/alarmukraine)

Также в социальных сетях сообщают о звуках взрывов и работе ПВО на фоне воздушной тревоги. Граждан предупреждают об угрозе атаки вражеских "Шахедов", движение которых мониторинговые группы фиксируют в ряде областей.

Воздушные атаки РФ по Украине участились

В последнее время в Украине масштабные воздушные тревоги стали звучать практически ежедневно - войска РФ стали активнее устраивать атаки по мирным тыловым" городам с использованием дронов и ракет. В Воздушных силах ВСУ считают, что РФ смогла накопить ресурсы, и активизировала ночные ракетные и дроновые атаки на Украину.

Так, например, в ночь на 29 мая российская армия выпустила по Украине дроны и ракеты. Силы ПВО сбили 37 из 40 ракет Х-101/Х-555, а также ликвидировали 29 "Шахедов" из 35 выпущенных. Позже стало известно, что в Киеве, Одесской, Кировоградской, Полтавской, Львовской и Николаевской областях ночью работала ПВО. В Хмельницкой области есть попадания в военный объект, повреждены летательные аппараты.

А уже днем в понедельник, 29 мая, произошла еще одна атака - в Киеве после объявления воздушной тревоги раздались взрывы. Власти сообщили о работе ПВО.

Военные заявили, что РФ выпустила по столице 11 ракет из ОТРК "Искандер", часть из них - баллистические. Силы ПВО уничтожили все цели, а обломки ракет упали в нескольких районах города.

О том, почему Россия все чаще бьет по столице и чего она добивается, - читайте в материале РБК-Украина.