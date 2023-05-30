ua ru
Вт, 30 мая News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

В Украине - воздушные тревоги в ряде областей, работает ПВО

Новина українською →
Вторник 30 мая 2023 02:00
В Украине - воздушные тревоги в ряде областей, работает ПВО Фото: в ряде областей работает ПВО на фоне объявленной воздушной тревоги (Getty Images)
Автор: Владимир Костырин

Воздушные тревоги были объявлены в ряде областей в ночь на вторник, 30 мая. Также сообщается о работе противовоздушной обороны, а мониторинговые группы пишут о вражеских ударных беспилотниках.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на карту воздушных тревог.

Сигналы о воздушной тревоге стали звучать ночью сначала на юге страны, а после - в центральных, раде восточных и северных областях. Позже в ряде регионов последовали отмены.

По состоянию на 01:58 тревога объявлена в:

  • Киевской области,
  • Кировоградской области,
  • Черниговской области,
  • Донецкой области,
  • Черкасской области,
  • Днепропетровской области.

В областных военных администрациях призывают жителей указанных областей оставаться в укрытиях и соблюдать правила информационной тишины.

Тревога в Киеве

Около 02:05 воздушная тревога также была объявлена и в столице

"В столице объявлена воздушная тревога! Направляйтесь к укрытию!" - говорится в объявлении в Telegram-канале Киевской городской военной администрации.

В Украине - воздушные тревоги в ряде областей, работает ПВО

Карта воздушных тревог (фото: t.me/alarmukraine)

Также в социальных сетях сообщают о звуках взрывов и работе ПВО на фоне воздушной тревоги. Граждан предупреждают об угрозе атаки вражеских "Шахедов", движение которых мониторинговые группы фиксируют в ряде областей.

Воздушные атаки РФ по Украине участились

В последнее время в Украине масштабные воздушные тревоги стали звучать практически ежедневно - войска РФ стали активнее устраивать атаки по мирным тыловым" городам с использованием дронов и ракет. В Воздушных силах ВСУ считают, что РФ смогла накопить ресурсы, и активизировала ночные ракетные и дроновые атаки на Украину.

Так, например, в ночь на 29 мая российская армия выпустила по Украине дроны и ракеты. Силы ПВО сбили 37 из 40 ракет Х-101/Х-555, а также ликвидировали 29 "Шахедов" из 35 выпущенных. Позже стало известно, что в Киеве, Одесской, Кировоградской, Полтавской, Львовской и Николаевской областях ночью работала ПВО. В Хмельницкой области есть попадания в военный объект, повреждены летательные аппараты.

А уже днем в понедельник, 29 мая, произошла еще одна атака - в Киеве после объявления воздушной тревоги раздались взрывы. Власти сообщили о работе ПВО.

Военные заявили, что РФ выпустила по столице 11 ракет из ОТРК "Искандер", часть из них - баллистические. Силы ПВО уничтожили все цели, а обломки ракет упали в нескольких районах города.

О том, почему Россия все чаще бьет по столице и чего она добивается, - читайте в материале РБК-Украина.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
воздушная тревога
NEWS
"Искандеры", "Шахеды" и не только. Почему Россия массированно бьет по Киеву: 4 причины
"Искандеры", "Шахеды" и не только. Почему Россия массированно бьет по Киеву: 4 причины
DAILY
Сергей Череватый: Пригожин хочет уйти из Бахмута, так как понимает, что "Вагнер" ждет разгром
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Сергей Череватый: Пригожин хочет уйти из Бахмута, так как понимает, что "Вагнер" ждет разгром