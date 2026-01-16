ua en ru
Энергетики вернули свет левобережной части Днепра

Пятница 16 января 2026 15:05
UA EN RU
Энергетики вернули свет левобережной части Днепра Фото: энергетики ДТЭК вернули свет левобережной части Днепра (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Энергетики ДТЭК сегодня днем, 16 января, вернули свет левобережной части Днепра после серии массированных обстрелов областного центра в начале января.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram ДТЭК.

"Энергетики ДТЭК вернули электроснабжение для 51,5 тысячи домов после обстрела 10 января", - отметили в компании.

В ДТЭК также сообщили, что пока продолжаются ремонтные работы основного оборудования, на левом берегу Днепра действуют временные схемы питания, которые очень чувствительны к высоким нагрузкам.

"Просим днепрян экономно пользоваться электроэнергией и включать мощные приборы по очереди. При этом на правом берегу города без света остается еще 4 тысячи семей. Мы уже работаем, чтобы заживить каждый дом", - добавили в ДТЭК.

Массированные обстрелы Днепра

Напомним, 7 января Россия осуществила масштабную атаку на объекты критической инфраструктуры в Днепропетровской и Запорожской областях, в результате чего эти регионы полностью остались без электроэнергии.

Так, в Днепре после ударов россиян все медицинские учреждения перевели на резервное питание от генераторов, а зимние каникулы для школьников были продлены.

Впоследствии городской голова Днепра Борис Филатов сообщил о чрезвычайной ситуации общегосударственного уровня, подчеркнув, что с технической точки зрения ситуация является крайне сложной.

По словам министра развития громад и территорий Украины Алексея Кулебы, в Днепропетровской области круглосуточно продолжаются работы по восстановлению электроснабжения после обстрелов. Отопление уже вернули более чем 800 тысячам потребителей, а водоснабжение для всех абонентов стабилизировали.

Днепр Днепропетровская область ДТЭК Энергетики Электроэнергия
