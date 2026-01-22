Россияне попали в жилой дом в Днепре
В Днепре 22 января во время очередной вражеской атаки зафиксировано попадание в жилой сектор.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram городского головы Днепра Бориса Филатова.
"Попали в жилой дом. Все подробности позже", - отметил в заметке мэр Днепра.
Обновлено 13:40
Как сообщил глава Днепропетровской ОГА Александра Ганжа, известно, что оккупанты обстреляли город дронами.
"Враг ударил БпЛА по Днепру. Изуродована многоэтажка. Возник пожар в двух квартирах", - заявил Ганжа.
Днепр страдает от массированных обстрелов
В январе 2026 года российские войска усилили обстрелы Днепра, целясь в критическую и гражданскую инфраструктуру.
В частности, во время масштабной атаки в середине месяца тысячи жителей левобережной части города остались без электроэнергии из-за повреждения сетей.
Министр развития громад и территорий Алексей Кулеба сообщил, что на Днепропетровщине работы по ликвидации последствий обстрелов продолжаются в круглосуточном режиме. Основные усилия сосредоточены на возвращении света и тепла в дома жителей.
Также из-за критических повреждений энергетической инфраструктуры в результате обстрелов мэр Днепра Борис Филатов объявил чрезвычайную ситуацию национального уровня. Это решение приняли для ускорения восстановления поврежденных объектов и мобилизации всех ресурсов.
Напомним, сегодня российские войска совершили очередной акт террора против мирного населения, нанеся ракетный удар по Кривому Рогу. В результате атаки было повреждено двухэтажное жилое здание и частные дома.
Тогда ранения получили по меньшей мере два человека: 32-летний мужчина и 24-летняя женщина, которых госпитализировали в состоянии средней тяжести. Также пострадал ребенок.
Кроме жилого сектора, взрывная волна повредила линию электропередач и объект коммунальной инфраструктуры, что еще раз подчеркнуло уязвимость городских сетей во время обстрелов.