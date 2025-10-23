Атака на детсад в Харькове: полиция показала первые минуты с места удара (видео)
Российские оккупанты в среду, 22 октября, ударили по детскому саду в Харькове дроном. Появилось видео первых минут после атаки.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на патрульную полицию Украины в Telegram.
Как отметили правоохранители, дрон совершил прямое попадание в детский сад в Харькове.
Полицейские обнародовали видео с бодикамер сотрудников, которые работали на месте атаки в первые минуты после "прилета". В частности, они проводили эвакуацию детей.
Воспитатели не проигнорировали сигнал воздушной тревоги, поэтому дети находились в укрытии. Ужасных последствий атаки удалось избежать.
Удар по детскому саду
Напомним, вчера, 22 октября, утром российские оккупанты ударили по Холодногорскому району Харькова, применив три дрона-камикадзе "Шахед". Один из беспилотников попал в здание детского сада, где в тот момент находились 48 детей. Они находились в укрытии.
В результате атаки вспыхнули пожары. Возникло три очага возгорания, крупнейший из которых - в помещении детсада, площадью около 500 квадратных метров.
На месте происшествия работали около 60 спасателей и 13 единиц техники. К ликвидации последствий подключились также полицейские, медики, коммунальщики, психологи и пиротехники.
По официальной информации, в результате удара погиб один человек - сотрудник коммунальной службы, который находился на улице во время атаки. Также еще 10 человек пострадали, среди которых - пятилетняя девочка.
Президент Украины Владимир Зеленский подчеркивал, что такая атака является демонстрацией наглости России.
Подробнее об атаке - в материале РБК-Украина.