Удар по детсаду в Харькове: число пострадавших возросло, среди них 5-летняя девочка

Харьков, Среда 22 октября 2025 21:36
Удар по детсаду в Харькове: число пострадавших возросло, среди них 5-летняя девочка Фото: в Харькове детей эвакуировали из детсада после российского удара (t.me/V_Zelenskiy_official)
Автор: Иван Носальский

В результате сегодняшнего российского удара по детскому саду в Харькове пострадали десять человек. Среди них - ребенок.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на мэра Харькова Игоря Терехова в Telegram.

"Количество пострадавших в результате удара по детскому саду возросло до десяти, среди них пятилетняя девочка", - написал Терехов.

Более подробных деталей городской глава не раскрыл.

Удар по детсаду в Харькове

Около 11 часов утра российские войска атаковали Холодногорский район Харькова тремя "Шахедами". Один из них попал в здание детсада, где находились 48 детей. Во время тревоги малышей успели спустить в укрытие, после чего спасатели эвакуировали их в безопасное место.

В результате удара загорелись детский сад, магазин, кафе, офисное здание и несколько автомобилей. Возникло три очага пожара, крупнейший - в помещении детсада площадью около 500 квадратных метров.

На месте работали около 60 спасателей, 13 единиц техники, а также полицейские, медики, коммунальные службы, психологи и пиротехники. Пожары уже потушены, продолжаются аварийно-спасательные работы.

По официальным данным, погиб один человек - коммунальщик, который убирал территорию во время атаки. При этом было известно о девяти пострадавших.

Детальнее об атаке - в материале РБК-Украина.

Новости
