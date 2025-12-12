Атака баллистики, угроза пуска ракет из Ту-95МС. В ряде областей объявлена тревога

Обстрелы Украины россиянами

Напомним, в ночь на 12 декабря Россия в очередной раз атаковала Украину, применив 80 ударных дронов. Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По предварительным данным, по состоянию на 09:00, противовоздушной обороной сбито/подавлено 64 вражеских беспилотников типа Shahed, "Гербера" и дроны других типов на севере, юге и востоке страны.

Напомним, в ночь на 12 октября российские оккупанты атаковали дронами Одессу и Одесский район. Под ударом оказалась энергетика, повреждены здания и произошли пожары.

Также россияне атаковали Павлоград Днепропетровской области. В результате горели пять жилых домов.

Кроме того, в ночь на 11 декабря Россия атаковала Украину ударными беспилотниками и баллистическими ракетами. Большинство вражеских средств нападения уничтожила украинская противовоздушная оборона.

В частности, российские оккупанты атаковали объекты энергетики в Кременчугском районе Полтавской области. В результате атаки были зафиксированы прямые попадания, возникли пожары.