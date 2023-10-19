ATACMS заставляют россиян оттягивать свои склады и аэродромы. Это нарушает их логистику, - ВСУ

По его словам, Россия не отказалась от полной оккупации Луганской области, это направление остается одним из приоритетных для врага, в то же время появление ATACMS усложнит обеспечение оккупационных войск и нарушит их логистику.

"Появление такого мощного оружия, как ATACMS, является существенным гейм-ченджером, которым раньше были, например, HIMARS, затем стали Patriot", - отметил Евлаш.

По словам спикера, из-за наличия теперь у Сил обороны этого дальнобойного оружия оккупантам придется растягивать свои составы и командные пункты, что приведет к увеличению времени принятия решений и подлетной дистанции до поля боя.

Евлаш добавил, что захватчики будут вынуждены потратить время на поиск новых мест для размещения складов, что приведет к "мощной нагрузке на их логистическую систему".

ATACMS в Украине

Напомним, 17 октября, украинские военные подтвердили удар по аэродромам россиян во временно оккупированных Луганске и Бердянске.

Вчера в сети появились спутниковые снимки Бердянска аэродрома после попадания ATACMS, а сегодня - аэропорта в Луганске.

Издание The Washington Post сообщило, что ВСУ для атаки использовали дальнобойные ракеты ATACMS.

Президент Украины Владимир Зеленский в своем вечернем обращении подтвердил применение ATACMS в Украине. В Белом доме также официально подтвердили передачу ракет.

Ранее СМИ сообщали, что Украина получила меньше дюжины 12 дальнобойных ракет ATACMS от Соединенных Штатов Америки. Вчера источники The New York Times сообщили, что США передали около 20 таких ракет.