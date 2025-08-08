"Артан" из ГУР уничтожает оккупантов дронами: огненные кадры ударов

Ситуация на фронте

По данным Генштаба ВСУ, потери России с начала полномасштабной войны составили уже 1 060 310 человек. Только за минувшие сутки защитники ликвидировали более тысячи россиян.

Напомним, ситуация в Покровске остается сложной. По словам местных властей, в город почти невозможно заехать, а также завезти гуманитарную и медицинскую помощь.

Заметим, что сегодня утром ISW показал обновленные карты боев и обновил данные о том, где продвинулись ВСУ и войска РФ.

Стоит добавить, что ранее сегодня главнокомандующий Вооруженных сил Украины Александр Сирский сообщил, что украинские беспилотные системы за июль поразили более 23 тысяч вражеских целей.

Он также отметил лидеров по количеству ликвидированных оккупантов.