Дональд Трамп Війна в Україні

"Артан" з ГУР знищує окупантів дронами: вогненні кадри ударів

Фото: спецпідрозділ ГУР "Артан" показав нищівну атаку на окупантів (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька

Бойові дрони спецпідрозділу ГУР МО України “Артан” знищують техніку, склади боєприпасів і засоби зв’язку окупантів. Ефектні кадри роботи FPV-екіпажів продемонстрували, як майстри безпілотної війни методично випалюють позиції ворога.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Головне управління розвідки МО України.

У Головному управлінні розвідки Міноборони України оприлюднили ефектні кадри бойової роботи підрозділу “Артан”. FPV-дрони українських розвідників методично знищують:

  • техніку,
  • склади боєприпасів,
  • транспорт,
  • засоби зв’язку російських окупантів.

У відомстві зазначають, що нині темп війни значною мірою визначається саме безпілотними системами та кількістю кваліфікованих операторів.

 

Екіпажі “Артану” демонструють високу ефективність у роботі на передовій, знищуючи критично важливі об’єкти противника.

 

Ситуація на фронті

За даними Генштабу ЗСУ, втрати Росії від початку повномасштабної війни склали вже 1 060 310 осіб. Лише за минулу добу захисники ліквідували понад тисячу росіян.

Нагадаємо, ситуація у Покровську залишається складною. За словами місцевої влади, у місто майже неможливо заїхати, а також завезти гуманітарну та медичну допомогу.

Зауважимо, що сьогодні зранку ISW показав оновлені карти боїв та оновив дані щодо того, де просунулися ЗСУ та війська РФ.

Варто додати, що раніше сьогодні головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський повідомив, що українські безпілотні системи за липень уразили понад 23 тисячі ворожих цілей.

Він також відзначив лідерів щодо кількості ліквідованих окупантів.

ГУРВійна Росії проти України