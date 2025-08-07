ua en ru
Чт, 07 августа Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Дональд Трамп Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

ISW показал обновленные карты боев: где продвинулись ВСУ и войска РФ

Украина, Четверг 07 августа 2025 10:35
UA EN RU
ISW показал обновленные карты боев: где продвинулись ВСУ и войска РФ Фото: ВСУ держат оборону на фронте (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Украинские воины продолжают держать оборону на всех направлениях фронта и по возможности контратаковать врага. Однако аналитики зафиксировали возможное продвижение войск РФ в нескольких районах.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет Институт изучения войны (ISW).

Сумская область

5 и 6 августа российские войска продолжали наземные атаки на севере Сумской области, в частности к северу от города Сумы в направлении Хотина и на северо-восток от города Сумы вблизи Юнаковки.

Спикер Государственной пограничной службы Андрей Демченко сообщил, что российская диверсионно-разведывательная активность на Сумском направлении в последнее время уменьшилась, но полностью не прекратилась.
ISW показал обновленные карты боев: где продвинулись ВСУ и войска РФ

Харьковская область

Волчанск. Геолокационные данные, опубликованные 6 августа, свидетельствуют о том, что российские войска недавно продвинулись к Волчанскому агрегатному заводу. Российские так называемые "военкоры" заявляли, что оккупанты захватили всю северную часть Волчанска, включая весь агрегатный завод по состоянию на 5 августа. Однако доказательств этого нет.

Также войска РФ атаковали к северу от Харькова вблизи Липцев и в направлении Гоптовки, а также на северо-восток от Харькова вблизи Волчанска и в направлении Синельниково.
ISW показал обновленные карты боев: где продвинулись ВСУ и войска РФ

Купянск. Вражеские силы атаковали сразу в нескольких направлениях от Купянска и соседних населенных пунктов.
ISW показал обновленные карты боев: где продвинулись ВСУ и войска РФ

Восток

Лиманское направление. Геолокационные кадры свидетельствуют о том, что российские войска продвигались на северо-восток от Среднего (на северо-запад от Лимана).

По словам украинских военных, российское командование разворачивает неподготовленный личный состав для проведения фронтальных атак под руководством пехоты на Лиманском направлении, приводящих к значительному истощению с целью выявления слабых мест в украинской обороне.
ISW показал обновленные карты боев: где продвинулись ВСУ и войска РФ

Северское направление. По данным аналитиков, российские силы продвинулись на юго-восток от Выемки (на юго-восток от Северска).
ISW показал обновленные карты боев: где продвинулись ВСУ и войска РФ

Часов Яр. По данным отчета, украинские войска недавно продвинулись на юго-запад от Часового Яра. Российские войска атаковали вблизи самого Часового Яра и вблизи Новомаркового 5 и 6 августа, но Силы обороны контратаковали.
ISW показал обновленные карты боев: где продвинулись ВСУ и войска РФ

Торецк. Российские войска могли продвинуться на запад от Дилиевки. Украинский источник ISW, связанный с военной разведкой, заявил, что захватчики атакуют с нескольких направлений вблизи Торецка и Щербиновки, чтобы перекрыть логистику ВСУ.

Покровск. По геолокационным кадрам, войска РФ недавно продвинулись вдоль автомагистрали Т-0509 Федоровка-Новоекономичное, а вблизи н.п. Чунишино.
ISW показал обновленные карты боев: где продвинулись ВСУ и войска РФ

Новопавловское направление. Российские войска наступали на саму Новопавловку, возле Алексеевки, возле Дачного и на Филию, а также и возле Зеленого Гая, Толстого, Ивановки.

Также захватчики продолжили наступательные операции на Великомихайловском направлении, но не продвинулись вперед.

Юг

Как отмечается в отчете, 5 и 6 августа российские войска атаковали на северо-восток от Гуляйполя вблизи Зеленого Поля, Новодаровки, Новополя, Темировки и в направлении Новоивановки, а также на восток от Гуляйполя вблизи Зеленого Гая и Малиновки, но не продвинулись вперед.

Несмотря на это, аналитики сообщают, что российские войска недавно продвинулись на запад Запорожской области, в частности на юг от Степногорска.
ISW показал обновленные карты боев: где продвинулись ВСУ и войска РФ

Бои за Покровск

По данным аналитиков ISW от 31 июля, украинские войска продвинулись в одном из районов на Покровском направлении.

Также на днях россияне распространили информацию о якобы окружении украинских подразделений в Покровске. Генштаб ВСУ опроверг это, но отметил, что враг осуществляет попытки перерезать логистику украинских войск.

По словам местных властей, в Покровске ситуация сложная. В город почти невозможно заехать, как и завезти гуманитарную и медицинскую помощь.

Читайте РБК-Украина в Google News
Вооруженные силы Украины Генштаб ВСУ Война в Украине
Новости
Трамп призвал свою команду быстро готовить встречи с Путиным и Зеленским, - CNN
Трамп призвал свою команду быстро готовить встречи с Путиным и Зеленским, - CNN
Аналитика
После Украины – Балтия? Готов ли Путин к войне с Западом и как ответит НАТО
Юлия Акимоваруководитель рубрики Происшествия После Украины – Балтия? Готов ли Путин к войне с Западом и как ответит НАТО