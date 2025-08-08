Более 1000 солдат и десятки артиллерии: Генштаб обновил потери РФ за сутки

За прошедшие сутки российская армия потеряла на фронте 1040 солдат. А также различную военную технику.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генштаб ВСУ.

Общие боевые потери противника с 24 февраля 2022 года по 8 августа 2025 года ориентировочно составляют:

По данным Генштаба ВСУ, потери России с начала полномасштабной войны составили уже 1 060 310 человек. За минувшие сутки защитники ликвидировали 1040 россиян.

Напомним, ситуация в Покровске остается сложной. По словам местных властей, в город почти невозможно заехать, а также завезти гуманитарную и медицинскую помощь.