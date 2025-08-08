Более 1000 солдат и десятки артиллерии: Генштаб обновил потери РФ за сутки
Иллюстративное фото: Генштаб рассказал о потерях РФ на фронте (GettyImages)
За прошедшие сутки российская армия потеряла на фронте 1040 солдат. А также различную военную технику.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генштаб ВСУ.
Общие боевые потери противника с 24 февраля 2022 года по 8 августа 2025 года ориентировочно составляют:
- личного состава - около 1061350 (+1040) чел;
- танков - 11083 (+7) ед;
- боевых бронированных машин - 23102 (+7) ед;
- артиллерийских систем - 31232 (+52) ед;
- РСЗО - 1456 (+0) ед;
- средства ПВО - 1203 (+0) ед;
- самолетов - 421 (+0) ед;
- вертолетов - 340 (+0);
- БПЛА оперативно-тактического уровня - 50168 (+238);
- крылатые ракеты - 3555 (+0);
- корабли/катера - 28 (+0);
- подводные лодки - одна);
- автомобильная техника и автоцистерны - 57731 (+126);
- специальная техника - 3936 (+0).
По данным Генштаба ВСУ, потери России с начала полномасштабной войны составили уже 1 060 310 человек. За минувшие сутки защитники ликвидировали 1040 россиян.
Напомним, ситуация в Покровске остается сложной. По словам местных властей, в город почти невозможно заехать, а также завезти гуманитарную и медицинскую помощь.