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США готовят своих военных для возможной эвакуации дипломатов из Судана, - Politico

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Судан, Четверг 20 апреля 2023 20:57
США готовят своих военных для возможной эвакуации дипломатов из Судана, - Politico Фото: Военный США (GettyImages)
Автор: Дмитрий Браславский

Пентагон размещает военный контингент в Джибуте в ожидании потенциальной миссии по эвакуации персонала посольства США в Судане.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Politico.

"Ситуация с безопасностью в столице Судана резко ухудшилась за неделю боевых действий. Тяжелые бои в Хартуме заставили многих в городе с населением 5 миллионов человек, в том числе сотрудников посольства США, скрываться в местном комплексе в восьми милях от международного аэропорта", - говорится в материале.

Заместитель госсекретаря США Венди Шерман сказала, что американские военные будут опрокинуты в Джибуте, чтобы предоставить администрации возможность начать операцию по эвакуации.

Politico пишет, что миссия доставит в безопасное место только сотрудников посольства и что генеральной эвакуации американских граждан под руководством военных не будет. Кое-кто в администрации США надеется избежать сцен, напоминающих эвакуацию из Кабула в 2021 году.

"Эвакуация с помощью военных США с каждым часом кажется все более вероятной. Аэропорт в центре Хартума будет нетрудоспособен, даже если он снова откроется из-за повреждений, причиненных бомбардировками и боевыми действиями. Около 70 американских сотрудников посольства не имеют возможности самостоятельно покинуть Судан", - добавили. Политико.

Ранее мы сообщали, что силы быстрого реагирования, борющиеся за власть в Судане, сотрудничают с российским ЧВК "Вагнера".

Напомним, в Судане группа американских дипломатов попала под обстрел.

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