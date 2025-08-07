ua en ru
Армия РФ потеряла за сутки 1040 солдат и много техники, - Генштаб

Четверг 07 августа 2025 07:30
Армия РФ потеряла за сутки 1040 солдат и много техники, - Генштаб Фото: Силы обороны наносят множество потерь военным РФ (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Валерий Савицкий

За последние сутки с 6 на 7 августа, армия российских захватчиков потеряла на фронте 1040 солдат и 186 единиц военной техники.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Генштаба ВСУ.

Общие боевые потери противника с 24 февраля 2022 года по 7 августа 2025 года ориентировочно составляют:

  • личного состава - около 1 060 310 (+1040) человек ранены/ликвидированы;
  • танков - 11 076 (+4) ед;
  • боевых бронированных машин - 23 095 (+4) ед;
  • артиллерийских систем - 31 180 (+47) ед;
  • РСЗО - 1456 (+1) ед;
  • средства ПВО - 1203 ед;
  • самолетов - 421 ед;
  • вертолетов - 340 ед;
  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 49 930 (+163) ед;
  • крылатых ракет - 3555 ед;
  • кораблей/катеров - 28 ед;
  • подводных лодок - 1 ед;
  • автомобильной техники и автоцистерн - 57 605 (+130) ед;
  • специальной техники - 3936 ед.

Воздушные атаки России

Минувшей ночью российские захватчики в очередной раз атаковали Украину дронами-камикадзе "Шахед".

Главной целью удара были Днепр и Павлоград - в городах прогремели взрывы.

Кроме того, беспилотники атаковали Кривой Рог.

За минувшие сутки на фронте произошло более 100 боевых столкновений. Враг пытался атаковать на 13 направлениях.

Война в Украине Атака дронов
