Армия РФ потеряла за сутки 1040 солдат и много техники, - Генштаб
Фото: Силы обороны наносят множество потерь военным РФ (Виталий Носач/РБК-Украина)
За последние сутки с 6 на 7 августа, армия российских захватчиков потеряла на фронте 1040 солдат и 186 единиц военной техники.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Генштаба ВСУ.
Общие боевые потери противника с 24 февраля 2022 года по 7 августа 2025 года ориентировочно составляют:
- личного состава - около 1 060 310 (+1040) человек ранены/ликвидированы;
- танков - 11 076 (+4) ед;
- боевых бронированных машин - 23 095 (+4) ед;
- артиллерийских систем - 31 180 (+47) ед;
- РСЗО - 1456 (+1) ед;
- средства ПВО - 1203 ед;
- самолетов - 421 ед;
- вертолетов - 340 ед;
- БПЛА оперативно-тактического уровня - 49 930 (+163) ед;
- крылатых ракет - 3555 ед;
- кораблей/катеров - 28 ед;
- подводных лодок - 1 ед;
- автомобильной техники и автоцистерн - 57 605 (+130) ед;
- специальной техники - 3936 ед.
Воздушные атаки России
Минувшей ночью российские захватчики в очередной раз атаковали Украину дронами-камикадзе "Шахед".
Главной целью удара были Днепр и Павлоград - в городах прогремели взрывы.
Кроме того, беспилотники атаковали Кривой Рог.
За минувшие сутки на фронте произошло более 100 боевых столкновений. Враг пытался атаковать на 13 направлениях.