В Кривом Роге прогремели взрывы: город атакуют "Шахеды"
В ночь на 7 августа в Кривом Роге прогремели взрывы. Враг атакует город дронами типа "Шахед".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram председателя Совета обороны Кривого Рога Александра Вилкула.
"Продолжается шахедная атака на город. Серия взрывов. Ничего не снимаем и не выкладываем в интернет. Берегите себя и своих близких", - говорится в сообщении в 02:48.
Накануне Воздушные силы ВСУ информировали, что в Днепропетровской области вражеские дроны. Позже военные уточнили, что угроза их применения есть непосредственно для Кривого Рога.
Где объявили тревогу
По состоянию на 02:54 карта воздушных тревог выглядит следующим образом. Как можно видеть, сигнал продолжается в Днепропетровской, Запорожской и Донецкой областях.
Обстрел Днепропетровской области
Отметим, что россияне регулярно обстреливают Днепропетровскую область, а этой ночью дроны РФ больше всего фиксировались именно в этом регионе.
Так, около двух часов назад взрывы было слышно в Днепре и Павлограде. О каких либо последствиях пока информации нет.