ua en ru
Чт, 07 серпня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Дональд Трамп Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика

Армія РФ втратила за добу 1040 солдатів і багато техніки, - Генштаб

Четвер 07 серпня 2025 07:30
UA EN RU
Армія РФ втратила за добу 1040 солдатів і багато техніки, - Генштаб Фото: Сили оборони завдають численних втрат військовим РФ (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: Валерій Савицький

За останню добу з 6 на 7 серпня, армія російських загарбників втратила на фронті 1040 солдатів і 186 одиниць військової техніки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Генштабу ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24 лютого 2022 року по 7 серпня 2025 року орієнтовно становлять:

  • особового складу - близько 1 060 310 (+1040) осіб поранено/ліквідовано;
  • танків - 11 076 (+4) од.;
  • бойових броньованих машин - 23 095 (+4) од.;
  • артилерійських систем - 31 180 (+47) од.;
  • РСЗВ - 1456 (+1) од.;
  • засоби ППО - 1203 од.;
  • літаків - 421 од.;
  • гелікоптерів - 340 од.;
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 49 930 (+163) од.;
  • крилатих ракет - 3555 од.;
  • кораблів/катерів - 28 од.;
  • підводних човнів - 1 од.;
  • автомобільної техніки та автоцистерн - 57 605 (+130) од.;
  • спеціальної техніки - 3936 од.

Армія РФ втратила за добу 1040 солдатів і багато техніки, - Генштаб

Повітряні атаки Росії

Минулої ночі російські загарбники вкотре атакували Україну дронами-камікадзе "Шахед".

Головною ціллю удару були Дніпро і Павлоград - у містах пролунали вибухи.

Крім того, безпілотники атакували Кривий Ріг.

За минулу добу на фронті сталися понад 100 бойових зіткнень. Ворог намагався атакувати на 13 напрямках.

Читайте РБК-Україна в Google News
Війна в Україні Атака дронів
Новини
Трамп закликав свою команду швидко готувати зустрічі з Путіним і Зеленським, - CNN
Трамп закликав свою команду швидко готувати зустрічі з Путіним і Зеленським, - CNN
Аналітика
Після України - Балтія? Чи готовий Путін до війни із Заходом і як відповість НАТО
Юлія Акимовакерівниця рубрики Надзвичайні події Після України - Балтія? Чи готовий Путін до війни із Заходом і як відповість НАТО