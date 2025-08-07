Армія РФ втратила за добу 1040 солдатів і багато техніки, - Генштаб
Фото: Сили оборони завдають численних втрат військовим РФ (Віталій Носач/РБК-Україна)
За останню добу з 6 на 7 серпня, армія російських загарбників втратила на фронті 1040 солдатів і 186 одиниць військової техніки.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Генштабу ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24 лютого 2022 року по 7 серпня 2025 року орієнтовно становлять:
- особового складу - близько 1 060 310 (+1040) осіб поранено/ліквідовано;
- танків - 11 076 (+4) од.;
- бойових броньованих машин - 23 095 (+4) од.;
- артилерійських систем - 31 180 (+47) од.;
- РСЗВ - 1456 (+1) од.;
- засоби ППО - 1203 од.;
- літаків - 421 од.;
- гелікоптерів - 340 од.;
- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 49 930 (+163) од.;
- крилатих ракет - 3555 од.;
- кораблів/катерів - 28 од.;
- підводних човнів - 1 од.;
- автомобільної техніки та автоцистерн - 57 605 (+130) од.;
- спеціальної техніки - 3936 од.
Повітряні атаки Росії
Минулої ночі російські загарбники вкотре атакували Україну дронами-камікадзе "Шахед".
Головною ціллю удару були Дніпро і Павлоград - у містах пролунали вибухи.
Крім того, безпілотники атакували Кривий Ріг.
За минулу добу на фронті сталися понад 100 бойових зіткнень. Ворог намагався атакувати на 13 напрямках.