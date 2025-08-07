На фронте за сутки более 110 боев: враг действовал на 13 направлениях, - Генштаб
По состоянию на 22:00, 6 августа, на фронте в течение суток зафиксировано 113 боевых столкновений. Россияне пытались атаковать на 13 направлениях.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет Генерального штаба ВСУ.
Вражеские обстрелы
Сегодня противник, по уточненным данным, нанес 57 авиационных ударов, применил 99 управляемых авиационных бомб, привлек для поражения 1 564 дрона-камикадзе, совершил более четырех тысяч обстрелов позиций украинских войск и населенных пунктов.
Ситуация на фронтах
На Северо-Слобожанском и Курском направлениях с начала суток произошло 12 боестолкновений. Противник нанес два авиационных удара, всего сбросил четыре управляемые авиационные бомбы и совершил 198 артиллерийских обстрелов, в том числе пять - из реактивных систем залпового огня.
На Южно-Слобожанском направлении враг дважды атаковал в районе населенного пункта Волчанск, до сих пор продолжается одно боестолкновение.
На Купянском направлении противник в течение дня девять раз пытался продвинуться к нашим позициям в районах населенных пунктов Голубовка, Тищенковка, Загрызово, в направлении Купянска и Куриловки. Одно боестолкновение продолжается до сих пор.
На Лиманском направлении враг 14 раз атаковал в районах населенных пунктов Редкодуб, Карповка, Шандриголово, Среднее, Торское, в направлении населенного пункта Григорьевка. Сейчас продолжаются два боестолкновения.
На Северском направлении противник девять раз атаковал позиции Сил обороны вблизи Григорьевки, Переездного и Выемки. Два боестолкновения продолжаются до сих пор.
На Краматорском направлении с начала суток Силы обороны отбили наступление противника вблизи населенного пункта Новомарково.
На Торецком направлении враг провел восемь наступательных действий на позиции наших войск в районах населенных пунктов Торецк, Екатериновка, Щербиновка, Яблоновка и в направлении населенных пунктов Александро-Шультино и Русин Яр. Силы обороны успешно отбили семь вражеских атак, до сих пор продолжается одно боестолкновение.
С начала суток враг 30 раз пытался прорвать нашу оборону на Покровском направлении в районах населенных пунктов Попов Яр, Родинское, Владимировка, Новоэкономическое, Миролюбовка, Лисовка, Мирноград, Зверево, Удачное, Новоукраинка.
"По имеющейся информации, потери оккупантов на этом направлении за сегодня составляют 165 человек убитыми и ранеными. К тому же уничтожен один танк, шесть автомобилей, две единицы специальной техники, один терминал спутниковой связи и 85 беспилотных летательных аппаратов противника", - говорится в сообщении.
На Новопавловском направлении за сегодня украинские воины отбили 13 атак оккупационной армии в районах населенных пунктов Новополь, Зеленый Гай, Поддубное, Толстой, Воскресенка, Малиевка и в сторону населенного пункта Филия.
На Гуляйпольском и Ореховском направлениях враг наступательных действий не проводил. Авиационному удару подвергся населенный пункт Каневское.
На Приднепровском направлении с начала суток произошло шесть боестолкновений. Противник успеха не имел.
Потери армии РФ
Напомним, что с 5 на 6 августа россияне потеряли в боях против Украины еще 1010 солдат. Также ВСУ уничтожили 52 артсистемы и 138 единиц автотехники.
Отметим, что с начала полномасштабного вторжения потери врага превышают 1 млн человек.