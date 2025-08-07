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На фронте за сутки более 110 боев: враг действовал на 13 направлениях, - Генштаб

Четверг 07 августа 2025 01:44
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На фронте за сутки более 110 боев: враг действовал на 13 направлениях, - Генштаб Фото: украинские военные продолжают давать отпор врагу (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Эдуард Ткач

По состоянию на 22:00, 6 августа, на фронте в течение суток зафиксировано 113 боевых столкновений. Россияне пытались атаковать на 13 направлениях.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет Генерального штаба ВСУ.

Вражеские обстрелы

Сегодня противник, по уточненным данным, нанес 57 авиационных ударов, применил 99 управляемых авиационных бомб, привлек для поражения 1 564 дрона-камикадзе, совершил более четырех тысяч обстрелов позиций украинских войск и населенных пунктов.

Ситуация на фронтах

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях с начала суток произошло 12 боестолкновений. Противник нанес два авиационных удара, всего сбросил четыре управляемые авиационные бомбы и совершил 198 артиллерийских обстрелов, в том числе пять - из реактивных систем залпового огня.

На Южно-Слобожанском направлении враг дважды атаковал в районе населенного пункта Волчанск, до сих пор продолжается одно боестолкновение.

На Купянском направлении противник в течение дня девять раз пытался продвинуться к нашим позициям в районах населенных пунктов Голубовка, Тищенковка, Загрызово, в направлении Купянска и Куриловки. Одно боестолкновение продолжается до сих пор.

На Лиманском направлении враг 14 раз атаковал в районах населенных пунктов Редкодуб, Карповка, Шандриголово, Среднее, Торское, в направлении населенного пункта Григорьевка. Сейчас продолжаются два боестолкновения.

На Северском направлении противник девять раз атаковал позиции Сил обороны вблизи Григорьевки, Переездного и Выемки. Два боестолкновения продолжаются до сих пор.

На Краматорском направлении с начала суток Силы обороны отбили наступление противника вблизи населенного пункта Новомарково.

На Торецком направлении враг провел восемь наступательных действий на позиции наших войск в районах населенных пунктов Торецк, Екатериновка, Щербиновка, Яблоновка и в направлении населенных пунктов Александро-Шультино и Русин Яр. Силы обороны успешно отбили семь вражеских атак, до сих пор продолжается одно боестолкновение.

С начала суток враг 30 раз пытался прорвать нашу оборону на Покровском направлении в районах населенных пунктов Попов Яр, Родинское, Владимировка, Новоэкономическое, Миролюбовка, Лисовка, Мирноград, Зверево, Удачное, Новоукраинка.

"По имеющейся информации, потери оккупантов на этом направлении за сегодня составляют 165 человек убитыми и ранеными. К тому же уничтожен один танк, шесть автомобилей, две единицы специальной техники, один терминал спутниковой связи и 85 беспилотных летательных аппаратов противника", - говорится в сообщении.

На Новопавловском направлении за сегодня украинские воины отбили 13 атак оккупационной армии в районах населенных пунктов Новополь, Зеленый Гай, Поддубное, Толстой, Воскресенка, Малиевка и в сторону населенного пункта Филия.

На Гуляйпольском и Ореховском направлениях враг наступательных действий не проводил. Авиационному удару подвергся населенный пункт Каневское.

На Приднепровском направлении с начала суток произошло шесть боестолкновений. Противник успеха не имел.

Потери армии РФ

Напомним, что с 5 на 6 августа россияне потеряли в боях против Украины еще 1010 солдат. Также ВСУ уничтожили 52 артсистемы и 138 единиц автотехники.

Отметим, что с начала полномасштабного вторжения потери врага превышают 1 млн человек.

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