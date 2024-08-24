В НАТО все еще дискутируют относительно защиты украинского неба, - Дуда

В Альянсе НАТО все еще продолжаются дискуссии по защите украинского неба.

Об этом заявил президент Польши Анджей Дуда, сообщает РБК-Украина со ссылкой на собственного корреспондента.

"Что касается защиты украинского неба боевыми средствами отдельных государств НАТО, то это вопрос защиты. Здесь есть красная линия, вокруг которой идет дискуссия в НАТО. Эта дискуссия продолжается. Мы говорили об этом сегодня с президентом и премьером на двусторонних встречах", - рассказал президент Польши на пресс-конференции в Киеве, в рамках визита в Украину в честь Дня независимости нашей страны.

Он отметил, что НАТО является оборонным союзом. В свою очередь, защита неба Украины боевыми средствами отдельных государств Альянса относится к вопросу защиты. Тем не менее, существует красная линия, вокруг которой в НАТО продолжается дискуссия.

Что еще говорил президент Польши

В ходе выступление Дуда выразил надежду, что война России против Украины скоро уже закончится. И победу в ней одержат "силы свободы", имея ввиду ВСУ.

"И хотя сегодня Украина борется с российским агрессором, борется не на жизнь, а на смерть за свою независимость, я убежден, что война вскоре завершится победой сил свободы над миром тирании. Тогда из тьмы войны, на руинах и выжженных территориях начнет коваться новый мир", - сказал глава польского государства.

Кроме того, он напомнил, что Польша первой в мире официально признала независимость Украины в 1991 году.

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