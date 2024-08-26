Польша подняла авиацию из-за ракетного удара РФ по Украине

В юго-восточной части Польши подняли польскую и союзную авиацию в связи с угрозой российских ракет в Западной Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Оперативное командования польской армии в Х ( Twitter ).

"С раннего утра наблюдается интенсивная деятельность дальней авиации Российской Федерации, связанная с нанесением ударов по объектам, расположенным, в том числе, на западной территории Украины", - говорится в сообщении.

По данным Польши, последняя такая активизация деятельности российской авиации, в ходе которой были нанесены удары на западе Украины, была зафиксирована 8 июля этого года.

"Все необходимые процедуры для обеспечения безопасности воздушного пространства Польши запущены, а оперативное командование на постоянной основе следит за ситуацией", - добавили и Оперативном командовании польской армии.

Напомним, утром 26 августа по всей Украине объявлена масштабная воздушная тревога из-за угрозы ракет и дронов. Сообщается о взлетах стратегических бомбардировщиков, а также о возможных пусках "Калибров" в Черном море. Кроме того, Россия запустила по Украине около сотни "Шахедов". В ряде городов Украины уже прозвучали взрывы.

Президент Польши Анджей Дуда во время визита в Киев 24 августа заявил, что в НАТО продолжаются дискуссия о защите украинского неба боевыми средствами отдельных государств Альянса. "Здесь есть красная линия, вокруг которой идет дискуссия в НАТО. Эта дискуссия продолжается", - сказал он.