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Польша подняла авиацию из-за ракетного удара РФ по Украине

Украина, Понедельник 26 августа 2024 08:15
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Польша подняла авиацию из-за ракетного удара РФ по Украине Фото: Польша подняла авиацию (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

В юго-восточной части Польши подняли польскую и союзную авиацию в связи с угрозой российских ракет в Западной Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Оперативное командования польской армии в Х (Twitter).

"С раннего утра наблюдается интенсивная деятельность дальней авиации Российской Федерации, связанная с нанесением ударов по объектам, расположенным, в том числе, на западной территории Украины", - говорится в сообщении.

По данным Польши, последняя такая активизация деятельности российской авиации, в ходе которой были нанесены удары на западе Украины, была зафиксирована 8 июля этого года.

"Все необходимые процедуры для обеспечения безопасности воздушного пространства Польши запущены, а оперативное командование на постоянной основе следит за ситуацией", - добавили и Оперативном командовании польской армии.

Напомним, утром 26 августа по всей Украине объявлена масштабная воздушная тревога из-за угрозы ракет и дронов. Сообщается о взлетах стратегических бомбардировщиков, а также о возможных пусках "Калибров" в Черном море. Кроме того, Россия запустила по Украине около сотни "Шахедов". В ряде городов Украины уже прозвучали взрывы.

Президент Польши Анджей Дуда во время визита в Киев 24 августа заявил, что в НАТО продолжаются дискуссия о защите украинского неба боевыми средствами отдельных государств Альянса. "Здесь есть красная линия, вокруг которой идет дискуссия в НАТО. Эта дискуссия продолжается", - сказал он.

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