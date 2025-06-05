"Армія+" допоможе? Як швидко повернутися з СЗЧ без суду та поновити виплати

Сьогодні військові в Україні можуть повернутись на службу після самовільного залишення частини (СЗЧ) за спрощеною процедурою - за допомогою застосунку "Армія+".

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу Міністерства оборони України.

До якого числа повернутись із СЗЧ можна без суду

Згідно з інформацією МОУ, до 30 серпня 2025 року військові можуть:

повернутися із СЗЧ на службу;

звільнитись від кримінального провадження.

Найпростіший спосіб для цього - подати рапорт через застосунок "Армія+".

Спрощена процедура повернення на службу після СЗЧ діє до кінця серпня (ілюстрація: mod.gov.ua)

"У грудні 2024 року ми запустили простий, прозорий і швидкий спосіб повернутися у військо після самовільного залишення частини, а для командирів частин - отримати вмотивованих військових", - нагадала заступниця міністра оборони з питань цифровізації Катерина Черногоренко.

Вона уточнила, що в лютому поточного року від військових, які хотіли скористатись спрощеним алгоритмом повернення на службу, могло надходити до 120 рапортів за день.

"Армія+" скорочує шлях від подачі рапорту до нового місця служби, де можна буде приносити більше користі", - зауважила заступниця міністра.

Як подати рапорт і повернутись на службу в нову частину

Подати рапорт, щоб повернутись із СЗЧ на службу в нову частину, можна через застосунок "Армія+".

При цьому алгоритм, згідно з інформацією МОУ, залишається незмінним:

людина подає рапорт, заповнення якого займає приблизно 5 хвилин;

Головне управління Військової служби правопорядку (ВСП) отримує рапорт та підтверджує дані в ньому;

військовослужбовець має 24 години, щоб прибути до відділу ВСП, який він обрав, коли подавав рапорт;

там оформляють документи, роблять припис і допомагають безпечно дістатися до однієї із військових (резервних) частин.

Наголошується, що командир такої частини має 72 години - щоб відновити грошові виплати та соціальні гарантії військовослужбовця та у день продовження військової служби повідомити про це відповідні органи.

"Після поновлення на службі можна вже звідти подати рапорт на зміну місця служби", - додали в Міноборони.

Для цього на екрані з питанням "Чому бажаєте змінити частину" потрібно вибрати пункт "Повертаюсь на службу після СЗЧ".

Уточнюється, що в рекомендаційному листі зазначається вже поточна посада в батальйоні резерву.

Як подати рапорт і повернутись на службу після СЗЧ (інфографіка: mod.gov.ua)

"За потреби Кадровий центр ЗСУ, який розглядає рапорти на зміну місця служби, додатково перевірить дані напряму в батальйоні", - зауважили в МОУ.

Насамкінець у міністерстві наголосили, що така можливість доступна для лише для тих військових, які здійснили СЗЧ до 10 травня.

"Ті, хто зробив це після цієї дати, зможуть повернутися лише в ту частину, з якої пішли, а поновлення на службі може тривати місяці", - підсумували в Міноборони.