За неделю через "Армия+" подали более 300 рапортов на возвращение из СЗЧ

В течение последней недели через приложение "Армия+" рапорты на возвращение в войска подали более 300 военнослужащих, самовольно оставивших часть.

Как сообщает РБК-Украина, об этом рассказала заместитель министра обороны Украины по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации Екатерина Черногоренко в эфире национального телемарафона.

"За последнюю неделю, например, мы получили более 300 рапортов на возвращение из СЗЧ. И думаю, что сейчас динамика ускорится, потому что согласно законодательству, есть ограниченный срок для отсутствия уголовной ответственности по таким возвращениям", - рассказала она.

По ее словам, рапорт может быть отклонен в случае, если военнослужащий не прибыл в отделение военной службы правопорядка в течение 24 часов после его подачи или указал в документе недостоверные или неточные данные.

В то же время она отметила, что после отказа можно повторно подать рапорт, исправив все ошибки, поскольку государство и Вооруженные силы готовы принять таких военнослужащих обратно.

Напомним, ранее мы писали о том, что в приложение "Армия+" добавили возможность подачи рапорта на возвращение на службу после самовольного оставления части.

Это стало возможно благодаря новому закону о СЗЧ. Заметим, что 28 ноября президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, который отменяет наказание для тех военных, которые решили добровольно вернуться на службу после первого самовольного оставления части.