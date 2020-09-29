Вірменія і Азербайджан оголосили мобілізацію, а в справі Шеремета оголосили обвинувальний акт: новини за 28 вересня

Вірменія та Азербайджан проводять мобілізацію, прокуратура оголосила обвинувальний акт у справі про вбивство журналіста Павла Шеремета, офіційний курс долара виріс до максимуму за два роки. Детальніше про те, що сталося в понеділок, 28 вересня, - в матеріалі РБК-Україна

Вірменія і Азербайджан проводять мобілізацію

У Вірменії заявили про підготовку до довгострокової війни через Нагірний Карабах. В країні оголосили про мобілізацію чоловіків до 55 років, а також про обмеження їх виїзду.

В Азербайджані також оголошена часткова мобілізація.Там конфлікт з Вірменією назвали вітчизняною війною.

У справі Шеремета оголосили обвинувальний акт

Прокуратура оголосила обвинувальний акт у справі про вбивство журналіста Павла Шеремета. Однак слідство не встановило замовників і організаторів вбивства журналіста.

Про це передає кореспондент РБК-Україна.

Згідно з обвинувальним актом, підсудні Андрій Антоненко, Юлія Кузьменко та Яна Дугарь об'єдналися в злочинну групу і на замовлення невстановлених осіб вирішили вбити журналіста.

Катастрофа АН-26: експертизи ДНК пройдуть в прискореному режимі за 14 днів

Фахівці відібрали 25 зразків ДНК у родичів загиблих в авіакатастрофі АН-26 в Харківській області. Експертизи пройдуть в прискореному режимі за 14 днів. Про це 28 вересня повідомив голова Харківської облдержадміністрації Олексій Кучер в ході брифінгу.

"Усі зразки, необхідні для проведення експертиз, є у експертів. Ми від себе наполягали, щоб експертизи були проведені якомога швидше. Нам повідомили, що експертизи можуть бути проведені у скороченому режимі, до двох тижнів. Експертизи будуть проводитися в місті Харкові", - повідомив він.

Офіційний курс долара виріс до максимуму за два роки

Національний банк України (НБУ) на 29 вересня 2020 року встановив офіційний курс на рівні 28,30 гривень за долар. Курс на 4 копійки вище в порівнянні з попереднім банківським днем. Про це свідчать дані на сайті регулятора.

Офіційний курс гривні до долара на 29 вересня встановлено на такому рівні: 28,3062 гривень за 1 долар (+0,0389 грн). При цьому курс долара на 28 вересня становить 28,2673 гривень за 1 долар.

У Києві спіймали "колекторів", які вимагали неіснуючі борги

У Києві виявили та зловили групу шахраїв, які працювали під виглядом колл-центрів. Аферисти телефонували громадянам з погрозами та вимогами повернути неіснуючі борги. Правоохоронцям вдалося припинити роботу двох таких "колл-центрів".

Як повідомляється, кияни почали масово повідомляти про випадки спроби вибивання неіснуючих боргових зобов'язань. В поліцію надійшли повідомлення про погрози від нібито колекторських служб з вимогами повернути неіснуючі борги.

На Україну насувається страшний циклон: почне заливати дощами і сильно похолодає

Погода в Україні у вівторок, 29 вересня, зовсім зіпсується. На територію країни насувається активний циклон, які принесе з собою зниження температури, сильні грози та зливи в багатьох областях.

Різкий перепад погоди в Україні ускладниться у зв'язку з магнітними бурями. Про це попередила синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці в Facebook.