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Вірменія заявила про підготовку до довгострокової війни

Єреван, Понеділок 28 вересня 2020 13:55
Вірменія заявила про підготовку до довгострокової війни
Фото: військові (facebook.nkrmil)
Автор: Анастасия Рокитна

У Вірменії заявили про підготовку до довгострокової війни через Нагірний Карабах. Тривалість війни буде залежати від багатьох факторів.

Про це заявив головний радник прем'єр-міністра Вірменії Вагаршак Арутюнян в інтерв'ю "І Грянув Грем".

За його словами, Туреччина впливає на ситуацію.

"Ми готуємося до довгострокової війни. Чому? Тому що, я ще раз кажу, що тут головний гравець не Азербайджан, а Туреччина. І вона переслідує свої геополітичні цілі", - заявив він.

Арутюнян каже, що тривалість війни буде залежати від того, як будуть йти бойові дії, від реакції світової спільноти.

"Ердоган (президент Туреччини, - ред.) це буде використовувати для своїх ігор, як в Середземному морі, також він буде це використовувати для того, щоб зміцниться на міжнародній арені. Зокрема, тут в регіоні розв'язавши війну, він отримує дії для маневру", - заявив він.

Нагадаємо, в Азербайджані назвали конфлікт з Вірменією вітчизняною війною.

Також повідомлялося, що Азербайджан оголосив часткову мобілізацію.

Про те, що зараз відбувається, йдеться в матеріалі РБК-Україна "Конфлікт Вірменії та Азербайджану: що зараз відбувається".

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