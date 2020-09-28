Катастрофа АН-26: експертизи ДНК пройдуть в прискореному режимі за 14 днів

Фото: Олексій Кучер (facebook.com sluganarodu kucher 179)

Фахівці відібрали 25 зразків ДНК у родичів загиблих в авіакатастрофі АН-26 в Харківській області. Експертизи пройдуть в прискореному режимі за 14 днів.

Про це 28 вересня повідомив голова Харківської облдержадміністрації Олексій Кучер в ході брифінгу.

"Усі зразки, необхідні для проведення експертиз, є у експертів. Ми від себе наполягали, щоб експертизи були проведені якомога швидше. Нам повідомили, що експертизи можуть бути проведені у скороченому режимі, до двох тижнів. Експертизи будуть проводитися в місті Харкові", - повідомив він.

Нагадаємо, раніше голова урядової комісії з розслідування причин катастрофи, віце-прем'єр-міністр Олег Уруський заявив, що ідентифікація тіл загиблих в аварії військового літака АН-26 в Харківській області займе до трьох тижнів. Тіла загиблих вкрай понівечені.

Уряд України виплатить компенсації сім'ям жертв авіакатастрофи протягом трьох тижнів. Їм передбачені виплати у розмірі 1,5 мільйона гривень.

Також РБК-Україна писало, що запис з голосами членів екіпажу АН-26 передали ДБР.

Військовий літак АН-26 Збройних сил України зазнав аварії 25 вересня поблизу Чугуєва Харківської області. Літак здійснював навчальні польоти. На його борту перебували 27 осіб - 20 курсантів і 7 членів екіпажу. В результаті катастрофи загинуло 26 осіб.