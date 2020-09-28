ru
ua
News
News
Новини України
Коронавирус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи
Коронавирус
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Новини шоу-бізнесу
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті
Travel
Travel
Travel
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Точки зору

В Азербайджані назвали конфлікт з Вірменією вітчизняною війною

Баку, Понеділок 28 вересня 2020 12:28
В Азербайджані назвали конфлікт з Вірменією вітчизняною війною
Фото: Хікмет Гаджієв (azertag.az)
Автор: Анастасия Рокитна

Зіткнення азербайджанських та вірменських військових тривають. В Азербайджані заявили, що хочуть миру і діалогу, однак це Велика вітчизняна війна.

Про це заявив помічник президента, завідувач відділом з питань зовнішньої політики Адміністрації президента Азербайджану Хікмет Гаджієв, передає APA.

За його словами, Азербайджан вимагає, щоб Вірменія поклала кінець окупації.

"Це Велика вітчизняна війна. На території Азербайджану оголошено воєнний стан, сьогодні оголошена часткова мобілізація. Азербайджан діє в рамках міжнародного права, чого не можна сказати про вірменські збройні сили", - заявив він.

Нагадаємо, Вірменія заявила про перекидання "турецьких бойовиків" в Карабах, проте Азербайджан це спростував.

Також повідомлялося, що Азербайджан оголосив часткову мобілізацію. В ході боїв армія зайняла кілька населених пунктів у Нагірному Карабасі, сторони заявляють про сотні загиблих військових.

Про те, що зараз відбувається між країнами йдеться в матеріалі РБК-Україна.

Читайте РБК-Україна в Google News

Новини України Політика войнаАрменияАзербайджан
News
On Top
Продовжуючи переглядати RBC.UA Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Політикою конфіденційності Правилами користування сайтом і згодні з використанням файлів cookie. Ознайомитися
Погоджуюся