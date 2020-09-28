В Азербайджані оголошена часткова мобілізація

Фото: Ільхам Алієв (flickr.com/worldeconomicforum)

Президент Азербайджану Ільхам Алієв оголосив про часткову мобілізацію. Держслужбі з мобілізації і призову Азербайджану доручено забезпечити призов військовослужбовців згідно із затвердженим планом.

Текст відповідного розпорядження Алієва опублікований на сайті глави держави.

"Керуючись пунктом 25 статті 109 Конституції, постановляю: оголосити в Азербайджанській Республіці часткову мобілізацію", - йдеться в тексті розпорядження.

Нагадаємо, вчора Міноборони Азербайджану заявило про початок військової операції на лінії зіткнення в зоні карабаського конфлікту. Прем'єр Вірменії Нікол Пашинян заявив про напад на невизнану Нагірно-Карабахську республіку (НКР) з боку Азербайджану.

Станом на ранок 28 вересня, Вірменія і Азербайджан продовжили взаємні обстріли.

Крім того, в Міноборони Азербайджану заявили, що в ході конфлікту були вбиті понад 550 вірменських військових.

Крім того, президент Азербайджану заявляв про наміри покінчити з конфліктом в Нагірному Карабасі.