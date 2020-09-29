Армения и Азербайджан объявили мобилизацию, а в деле Шеремета огласили обвинительный акт: новости за 28 сентября

Армения и Азербайджан проводят мобилизацию, прокуратура огласила обвинительный акт в деле об убийстве журналиста Павла Шеремета, официальный курс доллара вырос до максимума за два года. Подробнее о том, что произошло в понедельник, 28 сентября, - в материале РБК-Украина

Армения и Азербайджан проводят мобилизацию

В Армении заявили о подготовке к долгосрочной войне из-за Нагорного Карабаха. В стране объявили о мобилизации мужчин до 55 лет, а также об ограничении их выезда.

В Азербайджане также объявлена частичная мобилизация. Там конфликт с Арменией назвали отечественной войной.

В деле Шеремета огласили обвинительный акт

Прокуратура огласила обвинительный акт в деле об убийстве журналиста Павла Шеремета. Однако следствие не установило заказчиков и организаторов убийства журналиста.

Об этом передает корреспондент РБК-Украина.

Согласно обвинительному акту, подсудимые Андрей Антоненко, Юлия Кузьменко и Яна Дугарь объединились в преступную группу и по заказу неустановленных лиц решили убить журналиста.

Катастрофа АН-26: экспертизы ДНК пройдут в ускоренном режиме за 14 дней

Специалисты отобрали 25 образцов ДНК у родственников погибших в авиакатастрофе АН-26 в Харьковской области. Экспертизы пройдут в ускоренном режиме за 14 дней. Об этом 28 сентября сообщил глава Харьковской облгосадминистрации Алексей Кучер в ходе брифинга.

"Все образцы, необходимые для проведения экспертиз, есть у экспертов. Мы от себя настаивали, чтобы экспертизы были проведены как можно скорее. Нам сообщили, что экспертизы могут быть проведены в сокращенном режиме, до двух недель. Экспертизы будут проводиться в городе Харькове", - сообщил он.

Официальный курс доллара вырос до максимума за два года

Национальный банк Украины (НБУ) на 29 сентября 2020 года установил официальный курс на уровне 28,30 гривен за доллар. Курс на 4 копейки выше по сравнению с предыдущим банковским днем. Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.

Таким образом, официальный курс поднялся до максимума почти за два. Выше курс в последний раз был 30 ноября 2018 года - 28,39093 гривен за доллар, когда после захвата российскими оккупантами моряков в Керченском проливе в Украине было введено военное положение.

В Украине с 1 октября подорожает коммуналка: сколько будем платить

В Украине с 1 октября 2020 года взлетит стоимость коммунальных услуг. Это связано с тем, что согласно Меморандуму Украины и МВФ, с 1 октября в нашей стране должны вырасти тарифы на коммунальные услуги.

Так, электроэнергия для населения подорожает почти в два раза, а холодная вода на 22%.

В Киеве поймали "коллекторов", которые требовали несуществующие долги

В Киеве выявили и поймали группу мошенников, которые работали под видом колл-центров. Аферисты звонили гражданам с угрозами и требованиями вернуть несуществующие долги. Правоохранителям удалось пресечь работу двух таких "колл-центров".

Как сообщается, киевляне начали массово сообщать о случаях попытки выбивания несуществующих долговых обязательств. В полицию поступали сообщения об угрозах от якобы коллекторских служб с требованиями вернуть несуществующие долги.

На Украину надвигается жуткий циклон: начнет заливать дождями и сильно похолодает

Погода в Украине во вторник, 29 сентября, совершенно испортится. На территорию страны надвигается активный циклон, которые принесет с собой понижение температуры, сильные грозы и ливни во многих областях.

Резкий перепад погоды в Украине осложнится в связи с магнитными бурями. Об этом предупредила синоптик Наталка Диденко на своей странице в Facebook.