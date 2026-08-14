"Аргументы сумасшедшего": в Польше раскритиковали заявление экс-министра о ракетах для Украины

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Polsat News .

Бывший министр обороны Польши Мариуш Блащак заявил, что намерения правительства передать Украине ракеты для Patriot неприемлемы.

"Это абсолютно неприемлемо. Эти ракеты были приобретены для того, чтобы защищать польское воздушное пространство, польские города и польские семьи. А не для того, чтобы правительство Дональда Туска раздавало их, ставя под угрозу нашу безопасность", - написал он в соцсети Х.

Томчик, комментируя это заявление, подчеркнул, что только сумасшедший может думать, что передача двух-трех ракет ослабит возможности Польши.

"Если мы действительно считаем, что Польша каким-то образом потеряет свои возможности, передав две или три ракеты в пользу украинской системы, где все, что долетает до Польши - а мы знаем, что это случается время от времени - сначала находится на территории Украины и может быть там сбито, то это означает, что только сумасшедший придумывает такие аргументы", - отметил он.

Заместитель министра обороны подчеркнул, что ни одно решение относительно ракет для Украины еще не принято

"И такие страны, как, например, часто упоминавшаяся Германия, сегодня передают Украине в разы большее оборудование, чем это делает Польша", - добавил Томчик.