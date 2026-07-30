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В Польше пообещали рассмотреть передачу Украине ракет к Patriot

18:16 30.07.2026 Чт
2 мин
Заявление прозвучало после того, как российская ракета ночью упала на територии Польши
aimg Валерия Абабина
В Польше пообещали рассмотреть передачу Украине ракет к Patriot Фото: Премьер-министр Польши Дональд Туск (Getty Images)
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Польша рассмотрит дальнейшую помощь Украине, в том числе поставки ракет к зенитным комплексам Patriot.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Премьер-министра Польши Дональда Туска, как передаёт польское издание Rzeczpospolita.

Туск выступил на пресс-конференции в Люблине после ночного инцидента с упавшей на территории Польши российской ракетой. Он подчеркнул, что Варшава не остановит поддержку Киева, несмотря на внутриполитические дискуссии.

"Я осознаю разное бремя, которое ложится на Польшу, но нравится это кому-то или нет - мы сделаем все возможное, чтобы помочь Украине", - заявил премьер.

По его словам, ближайшие 100 дней могут оказаться решающими для войны.

О падении российской ракеты

Туск сообщил, что нет оснований полагать, что целью ночной атаки была Польша, однако два российских объекта нарушили ее воздушное пространство. Один из них упал на Люблинщине.

"Солдатам было приказано сбить ракету, если она будет направляться в жилой район. К счастью, она приземлилась в незастроенной местности", – рассказал премьер.

Он добавил, что падение обошлось без жертв и разрушений, а сам инцидент стал следствием массированной российской атаки – одной из самых больших за время войны.

Туск также сообщил, что находится в контакте с большинством европейских лидеров. По его словам, американская сторона также заинтересована приобщиться к расследованию.

Напомним, ночью 30 июля российская крылатая ракета, вероятно, Х-101, залетела в польское воздушное пространство и упала в Люблинском воеводстве близ села Тарнава-Колония. Обошлось без жертв и разрушений.

По данным польского Минобороны, в момент атаки польские военные фиксировали более 20 российских крылатых ракет вблизи своей границы.

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