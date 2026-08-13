В Польше рассказали, когда примут решение о передаче Украине ракет для Patriot

Польша рассматривает возможность передачи Украине новой партии ракет для ПВО Patriot. Решения должны быть приняты в ближайшие дни.

Как передает РБК-Украина , об этом в эфире RMF FM сообщила заместитель министра обороны Польши Магдалена Собковяк-Чернецкая.

По ее словам, возможную передачу Украине ракет следует оценивать прежде всего с точки зрения безопасности Польши.

В то же время, Собковяк-Чернецкая отметила, что на оценку ситуации влияет недавний инцидент с российской ракетой, вторгшейся на территорию Польши.

По ее мнению, министр обороны Владислав Косиняк-Камыш склонен поддержать передачу Украине очередной партии ракет для ПВО.

"Несмотря на всю ту политическую суету, которая была раньше, относительно того, правильно ли мы передавали ракеты, сегодня он склонен к тому, чтобы передать еще, потому что предпочитает, чтобы такая ракета была сбита над территорией Украины, а не влетала к нам", - сказала замминистра.

На вопрос, когда может быть принято решение, она коротко ответила: "Думаю, это вопрос ближайших дней".