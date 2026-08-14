"Аргументи божевільного": у Польщі розкритикували заяву ексміністра щодо ракет для України

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Polsat News .

Колишній міністр оборони Польщі Маріуш Блащак заявив, що наміри уряду передати Україні ракети для Patriot є неприйнятними.

"Це абсолютно неприйнятно. Ці ракети були придбані для того, щоб захищати польський повітряний простір, польські міста та польські родини. А не для того, щоб уряд Дональда Туска роздавав їх, ставлячи під загрозу нашу безпеку", - написав він у соцмережі Х.

Томчик коментуючи цю заяву наголосив, що тільки божевільний може думати, що передача двох-трьох ракет ослабить можливості Польщі.

"Якщо ми справді вважаємо, що Польща якимось чином втратить свої можливості, передавши дві чи три ракети на користь української системи, де все, що долітає до Польщі - а ми ж знаємо, що це трапляється час від часу - спочатку перебуває на території України і може бути там збито, то це означає, що лише божевільний вигадує такі аргументи", - зазначив він.

Заступник міністра оборони підкреслив, що жодного рішення щодо ракет для України ще не прийнято

"І такі країни, як, наприклад, часто згадувана Німеччина, сьогодні передають Україні в рази більше обладнання, ніж це робить Польща", - додав Томчик.