Повернення Квін закрило питання. Арестович пояснив, чому не буде ядерного удару по Києву
Ядерного удару по Києву не буде, оскільки Росія не наважиться на такий крок. Крім того, до столиці повернулася тимчасова повірена у справах США в Україні Христина Квін разом з американськими дипломатами, що говорить про безпеку перебування в місті.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву радника глави офісу президента Олексія Арестовича в інтерв'ю "Фейгін Live".
"Крістіна Квін сьогодні повернулася з американськими дипломатами в посольство Сполучених Штатів до Києва, чим остаточно закрила питання можливого ядерного удару по Києву", - заявив Арестович.
Нагадаємо, Квін поділилася враженнями від повернення до Києва і розкрила подальші плани американського представництва в Україні.
Варто зазначити, що до Києва у квітні повернулися дипломати 16 диппредставництв - ЄС, Франції, Італії, Латвії, Литви, Естонії, Польщі, Туреччини, Чехії, Словенії, Ватикану, Молдови, Грузії, Ірану, Казахстану, Таджикистану, Туркменістану.
Пізніше до столиці України повернулися ще дипломати Австрії, Нідерландів, Британії, Угорщини, Швеції, Данії, Південної Кореї, Канади та ін.
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