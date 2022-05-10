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Білорусь оголосила розгортання військ на кордоні з Україною

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Мінськ, Вівторок 10 травня 2022 16:49
Білорусь оголосила розгортання військ на кордоні з Україною Фото: начальник Генштабу ЗС Білорусі Віктор Гулевич (belta.by)
Автор: Валерія Поліщук

Міністерство оборони Білорусі заявило про старт другого етапу перевірки сил реагування армії. Однак через нібито загрозу з боку ЗСУ Мінськ розгорне війська на кордоні з Україною.

Про це заявив начальник Генерального штабу ЗС Білорусі - перший заступник Міністра оборони Віктор Гулевич, повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Белт".

"У рамках другого етапу перевірки сил негайного реагування на Західний і північно-західний операційні напрямки висунуті батальйонно-тактичні групи. Для їх посилення висуваються підрозділи протиповітряної оборони, ракетних військ і артилерії, які будуть забезпечувати їх бойове функціонування", - заявив він.

За словами начальника Генштабу ЗС Білорусі, ЗСУ нібито створили угруповання чисельністю до 20 тисяч осіб на південному напрямку.

"Створене Збройними силами України угруповання на південному операційному напрямку загальною чисельністю до 20000 осіб також вимагає від нас реакції. З метою забезпечення безпеки Республіки Білорусь на південному напрямку сили підрозділів сил Спеціальних Операцій розгорнуті на трьох тактичних напрямках", - заявив він.

Нагадаємо, на початку травня Білорусь оголосило про проведення раптової перевірки сил реагування Збройних сил, які включатимуть, зокрема, перекидання частин і підрозділів у певні райони.

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