Розвідка США попередила про можливу ескалацію у війні РФ проти України

Найближчими місяцями перебіг подій у війні РФ проти України може придбати більш непередбачуваний хід. З великою ймовірністю очікується ескалація конфлікту.

Про це заявила глава Національної розвідки США Евріл Хейнс, повідомляє РБК-Україна з посиланням на слухання в комітеті у справах збройних сил Сенату Конгресу США.

"У найближчі кілька місяців на території України може спостерігатися більш непередбачувана та потенційно ескалаційна траєкторія", - заявила голова розвідувального органу США.

Раніше ми повідомляли, що російські війська розпочали новий наступ в Україні, і окупанти поставили перед собою кілька завдань на сході та півдні нашої країни. Таким чином розпочалася друга фаза війни.

Також ми писали, що, на думку Олексія Арестовича, російський наступ на Донбасі може тривати протягом двох-трьох тижнів з моменту його початку. Тому що у супротивника незабаром закінчаться резерви.

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