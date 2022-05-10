ru ua
Вт, 10 травня News Daily Lite Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Розвідка США попередила про можливу ескалацію у війні РФ проти України

Новость на русском →
Вівторок 10 травня 2022 17:34
Розвідка США попередила про можливу ескалацію у війні РФ проти України Ілюстративне фото (Getty Images)
Автор: РБК-Україна

Найближчими місяцями перебіг подій у війні РФ проти України може придбати більш непередбачуваний хід. З великою ймовірністю очікується ескалація конфлікту.

Про це заявила глава Національної розвідки США Евріл Хейнс, повідомляє РБК-Україна з посиланням на слухання в комітеті у справах збройних сил Сенату Конгресу США.

"У найближчі кілька місяців на території України може спостерігатися більш непередбачувана та потенційно ескалаційна траєкторія", - заявила голова розвідувального органу США.

Раніше ми повідомляли, що російські війська розпочали новий наступ в Україні, і окупанти поставили перед собою кілька завдань на сході та півдні нашої країни. Таким чином розпочалася друга фаза війни.

Також ми писали, що, на думку Олексія Арестовича, російський наступ на Донбасі може тривати протягом двох-трьох тижнів з моменту його початку. Тому що у супротивника незабаром закінчаться резерви.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Сполучені Штати Америки Війна Росії проти України
NEWS
США вдруге в історії запровадили ленд-ліз. Тепер для України
США вдруге в історії запровадили ленд-ліз. Тепер для України
DAILY
Олег Жданов: Війна з Росією на місяці, але не на роки
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Олег Жданов: Війна з Росією на місяці, але не на роки