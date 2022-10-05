Арестович объяснил "затишье" в продвижении ВСУ на Донбасе

"Эти сутки более-менее спокойные, потому что, грубо говоря, мы сейчас взяли паузу, чтобы пополнить резервы. И дальше продолжится все так же красиво, как и было", - сказал он.

Кроме того, по словам Арестовича, россияне сумели зацепиться за кое-какие рубежи и тоже пребывают в оперативной паузе. Оккупанты надеятся быстро пополнить запасы вооружения, боеприпасов и личнного состава.

При этом он отметил, что захватчикам будет тяжелее пополнить запасы, чем украинским войскам.

Напомним, россияне уже начали подготовку к обороне Кременной. Там наблюдается большое количество оккупантов и массовые минирования.

А раньше ВСУ освободили село Торское в Донецкой области, которое находится в 22 километрах от Кременной.

1 октября украинские военные освободили город Лиман, защитники уже полностью очистили город от россиян.

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